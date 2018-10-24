Для сдерживания роста розничных цен на топливо не будут использовать нынешние акцизы

По мнению Министерства финансов РФ, сохранить на текущем уровне акцизы на бензин и дизельное топливо в 2019 году не получится.

Многие автомобилисты без особого удовольствия ждут Нового года, так как с начала 2019-го предположительно вырастут цены на АЗС. Причина этому – возврат акцизов на бензин и дизтопливо к ранее запланированным ставкам, об этом предупредила Счётная палата. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагала оставить и на нынешнем уровне, правда, позже отказалась от этой идеи. Теперь Минфин решил рассказать, почему оставить акцизы такими, какие они есть сейчас, не получится.

Напомним, с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо повысятся до 11 892 рублей и 8 258 рублей за тонну соответственно. Такие ставки указаны в плане правительства, который не предполагал, что с 1 июня акцизы придётся снижать в качестве временной меры по сдерживанию резкого роста цен на автозаправках.

По словам заместителя главы Минфина Ильи Трунина, большая часть средств, полученных в виде акцизов на топливо идёт в региональные бюджеты. Поэтому для того, чтобы снизить ставки, нужна сначала разработать альтернативный механизм наполнения дорожных фондов субъектов РФ.

Он также пояснил, что Госдума РФ сейчас в первом чтении рассматривает бюджет: как только подтвердятся его основные параметры, изменение акцизов станет, по факту, технически невозможно. Замминистра добавил, что придётся вернуться к запланированной правительством ставке, а для сдерживания роста розничных цен на топливо – использовать другие механизмы.

О них в ходе обсуждения бюджета напомнил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. Речь идёт, конечно же, об «отрицательном акцизе», то есть о компенсациях нефтеперерабатывающим компаниям, которые в требуемой правительством мере насыщают автомобильным топливом внутренний рынок.

Также он предположил, что для сдерживания российских розничных цен на топливо будут использованы повышенные экспортные пошлины (на случай, если экспорт окажется заметно выгоднее отправки горючего на внутренний рынок). Помимо этого Антон Силуанов рассказал о возможном введении квот на поставки топлива на внешние рынки, чтобы не было дефицита.

Ранее стало известно об обещании властей, согласно которому бензин подорожает в пределах инфляции в 2019 году. Об этом заявил вице-премьера Дмитрий Козак. За январь-сентябрь текущего года уровень инфляции составил 2,53%. За этот же период средняя цена одного литра бензина в России выросла на 8,4%.