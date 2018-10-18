Новый Subaru Forester в России: объявлены цены, комплектации и дата старта продаж

Новый Subaru Forester в России: объявлены цены, комплектации и дата старта продаж

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Среднеразмерный кроссовер Forester пятого поколения появится у российских дилеров Subaru 15 ноября. Минимальная цена – 1 959 000 рублей.

Дизайнеры Subaru не сильно парились, когда рисовали новый Forester: внешне от своего предшественника он отличается несильно, да и в салоне новизна, что называется, не бросается в глаза – всё очень консервативно, без сенсорных пультов, рисованных приборов и прочей новомодной «цветомузыки». Между тем в техническом плане кроссоверы четвертого и пятого поколений не имеют друг с другом практически ничего общего – подробный разбор конструкции мы делали в рамках проведённого недавно тест-драйва новинки. А сегодня японский автопроизводитель объявил цены на свою самую продаваемую в России модель (из 4848 реализованных с января по август автомобилей Subaru 2718 – это Форестеры).

Subaru Forester 2019 модельного года (версия для российского рынка) (132415)

Итак, самый доступный Forester c 2,0-литровым бензиновым мотором (150 л.с.) и вариатором (версий с МКП больше нет) в комплектации Standard стоит теперь 1 959 000 рублей, на 100 тысяч дороже предшественника с близким оснащением! В оснащение входит полный набор подушек безопасности (фронтальные, боковые, оконные, коленная для водителя), светодиодные фары, климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев передних сидений, электропривод регулировок кресла водителя, мультимедийная система с 6,5-дюймовым сенсорным экраном и четырьмя громкоговорителями, 17-дюймовые литые колесные диски.

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Топ-версия Premium ES с 2,5-литровым двигателем (185 л.с.) оценена в 2 569 900 рублей (прежде версия Premium стоила 2 709 900 рублей). Такой Forester оснащен комплексом электронных ассистентов водителя EyeSight, противотуманками, люком в крыше с электроприводом, двухзонным климат-контролем, кожаной обивкой салона, электроприводом регулировок кресла переднего пассажира, системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, аудиосистемой Harman Kardon, навигацией с 8-дюймовым экраном, электроприводом багажной двери, камерой бокового обзора, камерой заднего обзора, двухрежимной системой X-Mode и другими приятными мелочами.

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Дорого? Судите сами: полноприводный Mitsubishi Outlander с 2,0-литровым мотором и вариатором стоит сейчас в России от 1 803 000 рублей, а полноприводный Nissan X-Trail (2.0 CVT) – от 1 881 000 рублей. С учетом того, что у Subaru, в отличие от Mitsubishi и Nissan, нет в России своего завода, цены вполне разумные, но для покупателей автомобилей этого класса «лишняя» сотня тысяч рублей часто становится определяющей, а потому Outlander и X-Trail продаются на порядок лучше Форестера, в том числе благодаря наличию бюджетных переднеприводных версий, которых у Subaru никогда не было и не будет. К слову, чуть более доступные Форестеры четвертого поколения, в том числе с ручной коробкой, ещё есть у официальных дилеров, актуальные предложения смотрите в нашем каталоге новых автомобилей.

Теги: Авторынок , В России , Новинки , Subaru , комплектации , кроссовер , кроссоверы , Форестер , цены , японский кроссовер , Forester , Subaru
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