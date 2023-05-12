Новый AC Cobra GT Roadster показали живьём: цена кусается, но спрос огромный!

Мы уже знакомили читателей с AC Cobra GT Roadster в марте этого года — тогда AC Cars опубликовала официальные рендеры неожиданной новинки и предварительные технические данные, а на днях в Лондоне прошла живая премьера, на которой были уточнены некоторые цифры.

Неожиданной новинкой AC Cobra GT Roadster стал потому, что в 2021 году AC Cars распрощалась с бензиновой эрой и представила последнюю, как ей тогда казалось, модель с ДВС — AC Ace RS, рассчитывая в дальнейшем заниматься исключительно электромобилями. Но весной 2022 года AC Cars обрела нового гендиректора в лице швейцарского инвестора и предпринимателя Дэвида Конза, после чего концепция будущего компании изменилась: вместо электромотодов на базе старых моделей AC Cars выпустила полностью новый бензиновый родстер с мотором V8.



В основе AC Cobra GT Roadster лежит пространственный каркас из алюминиевых экструдированных профилей, а все наружные панели выполнены из углепластика, в разработке кузова участвовали итальянские фирмы Icona Design Group и Cecomp. Складной мягкий верх не предусмотрен, но будет съёмная жёсткая крыша, которую в демонтированном состоянии придётся хранить в гараже. Снаряженная масса нового спорткара — менее 1450 кг, габаритная длина — 4225 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1290 мм, колёсная база — 2570 мм.



Под капотом AC Cobra GT Roadster находится 5,0-литровый бензиновый двигатель Ford V8 Coyote: атмосферная версия выдаёт максимальные 460 л.с. и 570 Нм, компрессорная — 663 л.с. и 780 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 10-ступенчатый «автомат», вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Родстер с атмосферным мотором разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с, максимальная скорость — 250 км/ч, у компрессорной версии соответствующие показатели составляют 3,4 с и 278 км/ч.



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Подробностей о конструкции подвески по-прежнему нет. Рулевой механизм оснащён электроусилителем, а вот мощная тормозная система усилителя не имеет — водителю, видимо, придётся прикладывать значительное усилие к напольной педали (установлен гоночный педальный узел от компании Triton). Диаметр передних тормозных дисков у родстера с компрессорным мотором — 394 мм (6-поршневые суппорты), задних — 378 мм (4-поршневые суппорты). На версии с «атмосферником» тормоза скромнее — 380 мм спереди (6-поршневые суппорты) и 330 мм сзади (однопоршневые суппорты). Колёса (19- либо 21-дюймовые) с центральной гайкой крепления обуты в шины Michelin Pilot Sport 4.



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Впервые детально показан салон AC Cobra GT Roadster: он намного просторнее и удобнее, чем у классической Кобры, разработанной в 60-х годах прошлого века легендарным Кэрроллом Шелби. За спортивными креслами с углепластиковым каркасом установлены дуги безопасности. Передняя панель выполнена в классическом стиле, по центру с лёгким смещением в сторону водителя находится щиток приборов с семью стрелочными циферблатами, а под ним разместился практически неизбежный для нашего века мультимедийный сенсорный экран (10,25 дюйма). Ещё одни признак современности — пластиковый полупрозрачный проекционный экран на рулевой колонке, на который выводятся оперативные показания. Копка запуска двигателя расположена на центральном тоннеле под красной крышкой, стилизованной под кобру. Топовая штатная аудиосистема мощностью 450 Вт снабжена сабвуфером.



AC Cars будет выпускать новый родстер на собственном заводе в Англии, ежегодный тираж составит всего 250 экземпляров, и вся партия первого года выпуска уже распродана, клиенты выстроились в очередь и терпеливо ждут — всё-таки полностью новая Cobra, да ещё и каноническим V8, это незаурядное событие на фоне повальной электрификации в британском автопроме.

