Немецкая компания готовит новый большой кроссовер, который получит три ряда сидений. Он уже несколько раз попадался в объектив фотошпионов, благодаря чему у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

Сегодня самым «старшим» кроссовером Ауди с точки зрения индекса является Q8 – это спортивный паркетник, серийная версия которого была представлена в мае 2018 года на Шеньчженьском автосалоне в Китае. Однако он не является самым большим из них, флагман с точки зрения размера – модель Q7 второго поколения, его премьера состоялась в начале 2015 года в Детройте. Сейчас на рынке рестайлинговая версия, и её длина составляет 5063 мм (против 4986 у Q8, колёсная база при этом одинакова и равна 2995 мм). В последние несколько месяцев в Сети периодически появлялись фотографии нового большого кроссовера в камуфляже, который многие называют будущим Q9.

Рендер Audi Q9

Запечатлённый на имеющихся фотографиях кроссовер по форме кузова и пропорциям очень напоминает Volkswagen Teramont, скорее всего, эта модель и будет взята за основу для будущей новинки. Передняя часть при этом оригинальная: тестовые образцы имеют фирменную многоугольную решётку Audi и высоко расположенные узкие фары. Сбоку основным отличием можно считать немного изменённую форму бокового остекления в задней части, а вот корма полностью оригинальная. Судя по шпионским фотографиям, новый кроссовер получит высоко расположенные фонари, выполненные единым элементом (подобно модели Q8), новую крышку багажника и бампер с массивной декоративной вставкой.

Рендер Audi Q9

Пока нет достоверной информации о технической части новинки. Равно как неизвестны и рынки, на которых будет предлагаться кроссовер. Можем предположить, что модель в первую очередь предназначена для рынка Китая в качестве своего рода люксовой версии Терамонта. От него же наверняка позаимствуют платформу и, возможно, что-нибудь из моторов. Teramont сегодня предлагается всего с двумя двигателями – турбированным 2.0 TfSI и атмосферным 3.6 FSI.

Премьера новинки ожидается в этом году.

Обновлённый Volkswagen Teramont 1 / 3 Обновлённый Volkswagen Teramont 2 / 3 Обновлённый Volkswagen Teramont 3 / 3

Сегодня в России цены на Терамонт стартуют с отметки в 3 846 000 рублей (2.0 TFSI, 220 л.с.). Второй вариант с «доналоговым» 249-сильным атмосферным 3.6 FSI можно приобрести за 4 542 000 рублей. Все модификации оснащены полным приводом 4Motion и 8-ступенчатым «автоматом».

Напомним, ранее Audi представила свой флагманский представительский седан A8, получивший приставку Horch.