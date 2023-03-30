Новый Chevrolet Aveo вышел на рынок и оказался дешевле Kia Rio

При этом хэтчбек «с китайскими корнями» оказался немного дороже по сравнению с «пятидверкой» Toyota Yaris.

Chevrolet Aveo нового поколения дебютировал в Мексике в середине прошлого месяца. Напомним, патентные картинки хэтчбека появились в Сети ещё весной 2022-го, но тот автомобиль был с логотипами китайского бренда Wuling. Летом того же года были опубликованы сертификационные изображения четырехдверной версии, причём уже с легко узнаваемым «галстуком-бабочкой» Шеви. Позже появилась информация о начале производства новинок в Поднебесной: выпуск наладили на заводе СП SAIC-GM-Wuling. Тогда же стало известно о том, что за пределами КНР «пятидверка» и седан будет продаваться с эмблемами Chevrolet, а дебютным рынком для них станет Мексика.

На фото: новые седан и хэтчбек Chevrolet Aveo

Напомним, здесь четырёх- и пятидверный бюджетники позиционируются в качестве семейства Aveo нового поколения. Сегодня на мексиканском рынке стартовали продажи хэтчбека: стартовая цена этой модели равна 294 400 мексиканских песо, за версию побогаче придётся заплатить 323 400 мексиканских песо. Стоимость седана будет раскрыта позже.



Отметим, модель оказалась заметно дешевле «пятидверки» Kia Rio, которая на местном рынке обходится минимум в 323 900 мексиканских песо. Зато «хэтч» Chevrolet Aveo оказался пусть и ненамного, но дороже пятидверной версии Toyota Yaris, стоимость которой стартует с отметки 290 000 мексиканских песо.



Хэтчбек получил простенькую головную оптику, фары визуально соединены между собой с помощью «скобы», оформленной «под хром», в центре которой располагается логотип. Ещё у модели небольшая чёрная решётка радиатора, трапециевидный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, а по нижней кромке тоже проходит серебристая полоса.



Корму хэтчбека «украсили» фонарями, которые заходят на багажную дверь, а также чёрными вставками, «поддерживающими» спойлер; им вторят чёрные элементы в задних стойках крыши, которые сливаются с линией остекления. В салоне нового Chevrolet Aveo можно увидеть «торчащий» из передней панели 8-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы.



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В оснащение мексиканского Aveo нового поколения входят шесть подушек безопасности, индикатор ремня безопасности на всех пяти сиденьях, дисковые тормоза на всех колесах и система ABS. В список также вошли задние датчики парковки, камера заднего вида и система контроля давления в шинах.



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Автомобиль предлагается только с одним двигателем: речь идёт о 1,5-литровом бензиновом четырёхцилиндровом «атмосфернике», отдача которого составляет 98 л.с. (142 Нм). У базовой версии он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач, а у варианта побогаче – с вариатором.



На фото: салон нового Chevrolet Aveo 1 / 5 На фото: салон нового Chevrolet Aveo 2 / 5 На фото: салон нового Chevrolet Aveo 3 / 5 На фото: салон нового Chevrolet Aveo 4 / 5 На фото: салон нового Chevrolet Aveo 5 / 5

Новое семейство Chevrolet Aveo в дальнейшем должно появиться и в других странах Латинской Америки, кроме того, модель может добраться до Ближнего Востока. Не исключено, что в РФ поставки таких машин могут наладить по схеме параллельного импорта из Китая, правда, в этом случае они приедут с логотипами «поднебесной» марки Wuling.

