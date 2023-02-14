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  • Новое бюджетное семейство Chevrolet Aveo представлено в полном составе

Новое бюджетное семейство Chevrolet Aveo представлено в полном составе

14.02.2023 516 0 0

Седан и хэтчбек имеют китайские корни. Обе модификации будут доступны с безальтернативным полуторалитровым «атмосферником».

Патентные картинки этого хэтча выложили в Сеть еще весной прошлого года, но на той машине были эмблемы «поднебесного» бренда Wuling. А летом 2022-го опубликовали сертификационные изображения четырехдверной версии – и уже с галстуком-бабочкой Chevrolet. Позже было объявлено о старте производства в Китае: автомобили выпускает завод СП SAIC-GM-Wuling. Одновременно стало известно о том, что за пределами Поднебесной «пятидверка» и седан появятся как Шеви, дебютным рынком для них станет Мексика: там новинки позиционируют в качестве семейства Aveo нового поколения. Хэтчбек местное подразделение Chevrolet официально анонсировало под конец минувшего года, теперь же провели премьеру обеих модификаций.

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Отметим, предыдущий Chevrolet Aveo в Мексике представлен исключительно в виде седана, причем хорошо знакомое и россиянам имя носит совсем другая машина – простенькая «четырехдверка» Sail китайского же производства (в самой Поднебесной эту модель давно сняли с продаж). Новое же семейство Aveo тоже разработано в Китае – в основном, силами концерна SAIC. Впрочем, General Motors не впервой использовать автомобили партнера в качестве доноров. Так, в актуальной линейке Шеви есть паркетники Groove и Captiva, то есть чуть переделанные Baojun 510 и Baojun 530 соответственно (Baojun – еще один совместный проект GM и SAIC). А пикап Chevrolet S10 Max – это клон Maxus T70 (марка Maxus принадлежит SAIC). Но вернемся к новому Aveo.

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Спереди седан и хэтч копируют друг друга, разве что «пятидверке» вроде бы не положены противотуманки; задний бампер у «четырехдверки» оригинальный. Ну а в целом внешний облик у нового Aveo получился довольно спокойным. Габариты марка еще не раскрыла.

В салоне – двухслойная передняя панель, из которой торчит 8-дюймовый планшет мультимедийной системы. В списке оборудования также значатся шесть подушек безопасности (идут уже «в базе»), климатическая установка, камера заднего вида, ABS, дисковые тормоза «по кругу», задний парктроник. К слову, всего в Мексике у Aveo три комплектации, при этом самый дешевый хэтч адресован только корпоративным автопаркам.

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Двигатель один – бензиновый «атмосферник» 1.5 мощностью 98 л.с., он работает в паре с шестиступенчатой «механикой» и вариатором.

В Мексике продажи нового Chevrolet Aveo стартуют в ближайшее время, цены еще не объявлены. Прежний простенький седанчик на базе китайского Sail там сегодня стоит от 14 600 долларов. Новое семейство ждут и в других странах Латинской Америки, кроме того, такой Aveo может добраться до Ближнего Востока. Ну и не исключено, что кто-нибудь из российских дилеров решит организовать поставки машин из Китая по схеме параллельного импорта. А в самой Поднебесной бюджетники, видимо, появятся под местной маркой Wuling.

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