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Представлен новый Chevrolet Aveo, он родом из Китая

09.12.2022 265 0 0

Первым на рынок выйдет хэтчбек, позже должен подтянуться седан. Ожидается, что машины будут продавать не только под маркой Шеви.

На патентных картинках эта «пятидверка» засветилась еще весной, но под китайским брендом Wuling. А летом в Сеть выложили сертификационные изображения четырехдверной модификации – уже с галстуком-бабочкой Chevrolet. Затем было объявлено о старте производства хэтчбека в Поднебесной, выпуск наладили на заводе совместного предприятия SAIC-GM-Wuling, и тогда же стало известно о том, что в странах Латинской Америки автомобили будут продавать под маркой Chevrolet, дебютным рынком для них станет Мексика. Прежде семейство проходило под внутренним индексом 310C. Теперь же, наконец, мексиканское подразделение Chevrolet распространило полноценные фирменные фото хэтчбека и раскрыло его имя: модель позиционируют в качестве Aveo нового поколения.

Новый Chevrolet Aveo
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Новый Chevrolet Aveo
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Новый Chevrolet Aveo
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Отметим, компакт предыдущей генерации в Мексике представлен исключительно в виде седана, причем хорошо знакомое и россиянам название там носит совсем другая машина – простенькая «четырехдверка» Sail китайского же производства (в самом Китае этот автомобиль давно сняли с продаж). Новое же семейство Aveo, по предварительным данным, тоже разработано в Поднебесной – в основном, силами концерна SAIC. К слову, General Motors не впервой использовать автомобили партнера в качестве «доноров» для моделей Шеви. Например, в актуальной линейке американской марки сегодня имеются паркетники Groove и Captiva, то есть чуть переделанные Baojun 510 и Baojun 530 соответственно (Baojun – еще один совместный проект GM и SAIC). А пикап Chevrolet S10 Max – это клон Maxus T70 (марка Maxus принадлежит SAIC).

Новый Chevrolet Aveo
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Новый Chevrolet Aveo
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Новый Chevrolet Aveo
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Новый Chevrolet Aveo
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Компания Chevrolet пока предлагает лишь оценить внешность нового Aveo, и она выполнена в актуальном фирменном стиле марки Wuling. Стиль этот без особых изысков: у хэтча четко очерченные фары и фонари, вполне себе стандартная радиаторная решетка. Глаз цепляется разве что за черные вставки в задних стойках крыши и «вогнутый» задний бампер. Интерьер мы видели на шпионских фото, внутри – двухслойная передняя панель и торчащий из нее отдельный планшет мультимедиа-системы. Мексиканскому новому Aveo еще обещаны дисковые тормоза (вероятно, «по кругу»), шесть подушек безопасности и задний парктроник.

Аналогичный хэтчбек Wuling и будущий Chevrolet Aveo-седан
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Аналогичный хэтчбек Wuling и будущий Chevrolet Aveo-седан
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Аналогичный хэтчбек Wuling и будущий Chevrolet Aveo-седан
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Аналогичный хэтчбек Wuling и будущий Chevrolet Aveo-седан
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Аналогичный хэтчбек Wuling и будущий Chevrolet Aveo-седан
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О технике пока ни слова. Ранее мы предположили, что хэтч получит бензиновую «турбочетверку» 1.5 мощностью 147 л.с. (такой мотор ставят на многие модели SAIC-GM-Wuling), но мексиканские профильные медиа прочат «пятидверке» атмосферный 110-сильный двигатель аналогичного объема.

В Мексике старт продаж нового Chevrolet Aveo намечен на первую половину следующего года. Седан Шеви тоже должны представить в 2023-м, и тогда же, вероятно, семейство дебютирует в родном Китае – уже как Wuling.

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