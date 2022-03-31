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  • Раскрыт новый бюджетный хэтчбек GM и SAIC: скорее всего, это будущий Chevrolet

Раскрыт новый бюджетный хэтчбек GM и SAIC: скорее всего, это будущий Chevrolet

31.03.2022 199 0 0

Дебютным рынком для компактной «пятидверки» станет Китай, там модель будут продавать под маркой Wuling. А вот экспортная версия вполне может перевоплотиться в Шеви.

 

В Сеть выложили патентные изображения нового хэтча Wuling. Напомним, эта марка входит в совместное предприятие концернов General Motors и SAIC, она славится, прежде всего, простенькими и дешевыми MPV, однако не так давно бренд вышел за привычные для себя рамки: гамму пополнили субкомпактный электрохэтч Mini EV, современные вэн Victory и паркетник Xingchen, плюс анонсирован еще один минивэн в новом стиле – Jiachen. Ну а грядущий хэтчбек интересен еще и тем, что за пределами китайского рынка он может превратиться  в новую модель Chevrolet.

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Дело в том, что еще до «слива» патентных картинок шпионы застукали тестовый прототип «пятидверки», фото, в частности, опубликовало издание Autohome. Так вот в салоне того образца была эмблема Шеви. Ну и добавим, что Chevrolet не впервой использовать в качестве доноров «китайцев». Например, в актуальной линейке американского бренда имеются кроссоверы Groove и Captiva, то есть чуть переделанные Baojun 510 и Baojun 530 соответственно (Baojun – еще один совместный проект GM и SAIC). А пикап Chevrolet S10 Max – это клон Maxus T70 (марка Maxus принадлежит SAIC). Но вернемся к будущему хэтчбеку.

Внешне «пятидверка» перекликается с упомянутыми выше паркетником Wuling Xingchen и вэном Jiachen: у моделей довольно спокойный дизайн. Интерьер тоже сделали в корпоративном стиле – у хэтча двухслойная передняя панель и «парящий» тачскрин мультимедийной системы. Да и двигатель наверняка один на всех – бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 147 л.с. Скорее всего, хэтч предложат с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.

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В Китае новинка Wuling, вероятно, справит премьеру до конца текущего года. К слову, у хэтчбека вроде бы серебристый логотип, а это значит, что ее планируют поставлять на экспорт – но именно как Wuling (серебристую эмблему придумали для «мировых» моделей, а еще есть машины с красным лого – они предназначены для Поднебесной). Скорее всего, под родным брендом «пятидверка» также появится в Юго-Восточной Азии, а вот до стран Латинской Америки и Ближнего Востока хэтчбек вполне может добраться уже под маркой Chevrolet.

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