Кроссовер GM и SAIC выходит на рынок: размером с RAV4, но гораздо дешевле, пойдет на экспорт

На домашнем рынке паркетник бренда Wuling предложен с безальтернативной «турбочетверкой» 1.5, полный привод модели не положен в принципе. Зато цены, как и ожидалось, оказались довольно привлекательными.

Марка Wuling входит в совместное предприятие концернов General Motors и SAIC. В Китае она славится, прежде всего, дешевыми фургонами и вэнами, однако не так давно бренд выбрался за рамки привычного для него формата: модельный ряд пополнили субкомпактный электрохэтч Mini EV и современный минивэн Victory. К слову, Wuling присутствует и за рубежом, хотя пока количество таких рынков ограничено. В прошлом году компания SAIC-GM-Wuling (таково полное название СП) объявила о планах развивать глобализацию марки – ее модели хотят поставлять в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Для этого придумали разделение на красный и серебристый логотипы: первый положен машинам, которые предназначены только для КНР, второй – «мировым» моделям, причем «глобальные» автомобили также могут присутствовать на домашнем рынке. Так вот стартовавший сегодня в Поднебесной кроссовер Xingchen (нечто вроде «синчэнь», также известен под именем Asta) носит именно серебристую эмблему, то есть позже его отправят на экспорт.

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У будущего глобального SUV довольно спокойный дизайн экстерьера, из особенностей – лишь «отростки» ходовых огней, «вытекающие» из фар и обрамляющие сделанную в виде перевернутой трапеции радиаторную решетку. По своим габаритам Wuling Xingchen близок к Toyota RAV4: длина «китайца» равна 4594 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1740 мм, колесная база – 2750 мм.



В салоне тоже без особых изысков, разве что «приборка» состоит из трех небольших дисплеев, плюс у дорогих версий кресла обиты светлой «кожей» с ромбовидной прострочкой. «В базе» есть пара подушек безопасности, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и камера заднего вида, а топовому исполнению положены шесть «эйрбэгов», мультимедиа с экраном на 10,25 дюйма и возможностью обновления «по воздуху», климат-контроль, камеры кругового обзора, панорамный люк в крыше и телематическая система (с телефона можно запустить мотор, настроить температуру внутри, открыть люк и т.д.).

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Двигатель один, он знаком по остальным моделями SAIC-GM-Wuling (в СП еще входит марка Baojun): это бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 147 л.с., которая сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод исключительно передний.



В Китае за Wuling Xingchen просят 69 800 – 99 800 юаней, что эквивалентно примерно 790 000 – 1 130 000 рублей по актуальному курсу. Тот же Toyota RAV4 там обойдется минимум в 175 800 юаней (1 990 000 рублей). Впрочем, кроссовер Тойоты намного богаче. Ну а главными конкурентами новинки Wuling сами китайцы считают Geely Vision X6 (у нас модель звалась Emgrand X7; от 68 900 юаней или 780 000 рублей) и родственный по СП Baojun 530 (от 70 800 юаней или 801 000 рублей).

На экспорт новый паркетник Wuling, видимо, отправят уже в следующем году. Между тем позже этот SUV вполне может перевоплотиться в Chevrolet или MG (бывшая британская марка принадлежит SAIC), ведь стал же кросс Baojun 530 донором для Chevrolet Captiva и MG Hector, а Baojun 510 превратили в Chevrolet Groove.

