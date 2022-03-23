GM и SAIC готовят ещё одну глобальную модель: снова минивэн, но попроще

Бренд Wuling входит в совместное предприятие концернов General Motors и SAIC. Основной ареал обитания – Китай, но при этом марка представлена и за его пределами. Количество зарубежных рынков пока ограничено, однако в 2020-м было объявлено о намерении развивать глобализацию марки. Для этого придумали разделение на красный и серебристый логотипы: первый положен машинам, которые предназначены только для КНР, второй – «мировым» моделям (в планах Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Ближний Восток), причем «глобальные» автомобили также могут присутствовать на домашнем рынке. Первенцем Wuling с серебристой эмблемой стал «престижный» минивэн Victory, затем к нему присоединился паркетник Xingchen. Любопытно, что на экспорт эту парочку пока так и не отправили. Тем не менее, к премьере готовится третья «мировая» модель: это снова MPV, но он проще и дешевле, чем Wuling Victory.

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Новый вэн назвали Jiachen. Как и у Victory, у него распашные задние двери, а вот дизайн – в стиле паркетника Xingchen: минивэну достались радиаторная решетка аналогичной формы (но рисунок все же свой) и почти такие же фары и задние фонари. Габариты сама марка еще не раскрыла, но основные характеристики уже давно «слил» китайский минпром. Длина Wuling Jiachen равна 4785 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2760 мм (Victory превосходит брата по всем показателям, за исключением высоты).



Интерьер тоже сделали по мотивам кросса Wuling Xingchen, внутри – многослойная передняя панель с прилепленным планшетом мультимедийной системы, усеченное рулевое колесо и виртуальная «приборка» под козырьком. У нового вэна семиместный салон, кресла расположены по схеме 2+2+3. Каждое из сидений второго ряда имеет продольную регулировку в диапазоне 120 мм. Объем багажника со сложенными спинками сидений третьего ряда – 1177 литров.



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Двигатель один, и он знаком по остальным моделям SAIC-GM-Wuling (в СП еще входит марка Baojun): бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 147 л.с. Скорее всего, как и Xingchen и Victory, новый минивэн предложат с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод исключительно передний.



В Китае продажи Wuling Jiachen стартуют во втором квартале. А вот о том, когда модели Wuling с серебристой эмблемой доберутся до других стран, в СП до сих пор так и не рассказали.