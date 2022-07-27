Рассекречен новый недорогой седан Chevrolet – родной брат «китайца»

Минувшей весной в Сеть выложили патентные изображения компактной недорогой «пятидверки» бренда Wuling, который входит в совместное предприятие концерна General Motors и китайского автогиганта SAIC. А теперь появились картинки четырехдверной версии – но уже под маркой Chevrolet. Между тем еще до всех этих «сливов» на дорогах Поднебесной ловили замаскированный хэтчбек с эмблемой Шеви в салоне. То есть, скорее всего, и у Wuling, и у Chevrolet будет новое семейство, производство наладят в КНР. Судя по всему, автомобили первой марки будут продавать в Китае же (еще возможен экспорт в Юго-Восточную Азию), ну а седан и хэтчбек с галстуком-бабочкой отправятся в страны Латинской Америки.

Новый седан Chevrolet 1 / 3 Новый седан Chevrolet 2 / 3 Новый седан Chevrolet 3 / 3

Предполагается, что за разработку моделей отвечал именно SAIC. Впрочем, американской компании не впервой навешивать свои эмблемы на машины китайского партнера. Так, в актуальной линейке Chevrolet имеются кроссоверы Groove и Captiva, то есть чуть переделанные Baojun 510 и Baojun 530 соответственно (Baojun – еще один совместный проект GM и SAIC). А пикап Chevrolet S10 Max – это клон Maxus T70 (марка Maxus принадлежит SAIC). Но вернемся к грядущим моделям.



Новый седан Chevrolet 1 / 3 Новый седан Chevrolet 2 / 3 Новый седан Chevrolet 3 / 3

Спереди седан Chevrolet полностью копирует хэтчбек Wuling, разве что у «четырехдверки» отсутствуют противотуманки (видимо, это не топовая версия). Задние фонари – такие же, как у хэтча, но вот задний бампер у модели Шеви оригинальный, с прямоугольными хромированными накладками, имитирующими патрубки выпускной системы. Салон мы видели на шпионских фото, внутри – двухслойная передняя панель и «парящий» тачскрин мультимедийной системы.



Новый хэтчбек Wuling 1 / 2 Новый хэтчбек Wuling 2 / 2

Что же касается техники, то двигатель наверняка, как у остальных моделей Wuling. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» 1.5 мощностью 147 л.с. Вероятно, седан и хэтчбек предложат с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.



Официальную презентацию новинок Chevrolet и Wuling могут провести в конце нынешнего – начале следующего года.