Новый EXEED RX – технологичность в каждой детали!

Стильное кросс-купе выводит EXEED на новый уровень премиальности, внедрив самые передовые технологии для обеспечения комфорта и безопасности водителя и пассажиров.

Подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов сама подстраивается под окружающие условия.

Интеллектуальная система полного привода и 7 предустановленных режимов вождения позволяют ощущать максимальный комфорт и уверенность в любой ситуации.

Двигатель мощностью 249 л.с. и семиступенчатая роботизированная коробка передач обеспечивают разгон до 100 км/ч за 7,6 секунды и образцовую топливную экономичность.

Старт продаж уже состоялся, а первых заказчиков ждут наиболее привлекательные условия покупки. Узнать больше об автомобиле и оформить предзаказ на EXEED RX вы можете у официального дилера.

EXEED ЦЕНТР КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛЬНАЯ

г. Минеральные Воды, х. Красный Пахарь

тел: +7 879 22 55 807



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