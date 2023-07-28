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Новый EXEED RX – технологичность в каждой детали!

28.07.2023 361 0 2

Стильное кросс-купе выводит EXEED на новый уровень премиальности, внедрив самые передовые технологии для обеспечения комфорта и безопасности водителя и пассажиров.

  • Подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов сама подстраивается под окружающие условия.
  • Интеллектуальная система полного привода и 7 предустановленных режимов вождения позволяют ощущать максимальный комфорт и уверенность в любой ситуации.
  • Двигатель мощностью 249 л.с. и семиступенчатая роботизированная коробка передач обеспечивают разгон до 100 км/ч за 7,6 секунды и образцовую топливную экономичность.

Старт продаж уже состоялся, а первых заказчиков ждут наиболее привлекательные условия покупки. Узнать больше об автомобиле и оформить предзаказ на EXEED RX вы можете у официального дилера.

EXEED ЦЕНТР КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛЬНАЯ

 г. Минеральные Воды, х. Красный Пахарь

тел: +7 879 22 55 807

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