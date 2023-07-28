Новый EXEED RX – технологичность в каждой детали!

- Подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов сама подстраивается под окружающие условия.
- Интеллектуальная система полного привода и 7 предустановленных режимов вождения позволяют ощущать максимальный комфорт и уверенность в любой ситуации.
- Двигатель мощностью 249 л.с. и семиступенчатая роботизированная коробка передач обеспечивают разгон до 100 км/ч за 7,6 секунды и образцовую топливную экономичность.
Старт продаж уже состоялся, а первых заказчиков ждут наиболее привлекательные условия покупки. Узнать больше об автомобиле и оформить предзаказ на EXEED RX вы можете у официального дилера.
EXEED ЦЕНТР КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛЬНАЯ
г. Минеральные Воды, х. Красный Пахарь
тел: +7 879 22 55 807
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