Новый Genesis G80 Sport показался на официальных фото: седану прочат 420-сильный мотор

Принадлежащий компании Hyundai премиум-бренд пока раскрыл только дизайн «заряженной» модели. Впрочем, это не мешает корейским медиа выдвигать свои версии о начинке спортивной «четырехдверки».

Седан Genesis G80 нового поколения дебютировал весной прошлого года, и на родине он оказался весьма успешным: всего в 2020-м было реализовано 53 183 автомобиля именно последней генерации, тогда как годом ранее предшественник там обрел лишь 6885 владельцев. Ну а с января по май 2021-го новый G80 разошелся тиражом 25 210 экземпляров (результат пяти месяцев прошлого года – 14 584 «четырехдверки» обоих поколений). Свежий седан постепенно прирастает версиями: в апреле представили электрический G80, а теперь раскрыт «заряженный» вариант Sport с ДВС.

Новый Genesis G80 Sport 1 / 5 Новый Genesis G80 Sport 2 / 5 Новый Genesis G80 Sport 3 / 5 Новый Genesis G80 Sport 4 / 5 Новый Genesis G80 Sport 5 / 5

Напомним, спортивная модификация была и у прежней «четырехдверки», и превращение нового G80 в Sport прошло по уже опробованному рецепту. Так, внешне от стандартного седана версия с приставкой отличается более агрессивными бамперами и затемненным хромом, головную двухполосную оптику заключили в черные рамки. Кроме того, «заряженная» версия получила 20-дюймовые колеса эксклюзивного дизайна (обычному Genesis G80 тоже положены 20-дюймовые диски, но другие и лишь в дорогих комплектациях, а у машин попроще – 18- или 19-дюймовые), тормозные суппорты могут выполнены в черном или красном. А еще только для G80 Sport предусмотрен новый цвет кузова – Cavendish Red.



Новый Genesis G80 Sport 1 / 2 Новый Genesis G80 Sport 2 / 2

В салоне – трехспицевое рулевое колесо (у стандартного седана – четырехспицевое), на выбор предложат три варианта отделки (включая эксклюзивный Sport с деталями из алюминия и карбона) и три цветовые гаммы (в том числе, красный, как на фирменных картинках).



О моторе нового Genesis G80 Sport в компании пока не рассказали, зато объявлено, что седан имеет полноуправляемое шасси (для обычной модели такое не предусмотрено). Между тем некоторые корейские профильные СМИ полагают, что спортивной «четырехдверке» достался бензиновый битурбированный V6 3.5 T-GDI от стандартного седана, но при этом его отдачу якобы увеличили с 380 до 420 л.с. Обычный G80 последней генерации на домашнем рынке также доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.5 T-GDI (304 л.с.) и турбодизелем 2.2 e-VGT (210 л.с.), все двигатели сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом», привод – задний или полный. Предыдущий G80 Sport оснащался бензиновым битурбированным V6 3.3 T-GDI мощностью 370 л.с.

Стандартный Genesis G80 нового поколения 1 / 3 Стандартный Genesis G80 нового поколения 2 / 3 Стандартный Genesis G80 нового поколения 3 / 3

В Корее новый «заряженный» седан стартует в третьем квартале текущего года. Скорее всего, такая «четырехдверка» доберется и до России, ведь предыдущий «горячий» G80 у нас был представлен (правда, под другим именем – Ultimate). Стандартная же модель актуального поколения на российском рынке доступна только с полным приводом и только с бензиновыми двигателями, причем базовый заметно «придушили» (249 л.с.). За Genesis G80 сегодня просят минимум 3 800 000 рублей.

