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  • Новый Haval H5 встал на конвейер: ещё одна возможная замена Land Cruiser 300 в России

Новый Haval H5 встал на конвейер: ещё одна возможная замена Land Cruiser 300 в России

13.07.2023 40 0 0

Дебютным рынком для внедорожника будет родной Китай, там продажи стартуют под конец года. Позже вполне могут наладить и экспортные поставки.

Впервые засвеченный еще в марте рамный вездеход Haval H5 нового поколения сегодня встал на конвейер китайского завода. Напомним, прежде этот индекс принадлежал автомобилю, который являлся модернизированной версией Great Wall Hover. Исходный внедорожник дебютировал в 2005 году, прообразом для него был Isuzu Axiom; позже из «просто» Hover сделали Hover H3, следом отпочковался и Hover H5 с иным дизайном. В России внедорожник сначала выпускали как Great Wall (за сборку отвечала компания Ирито), потом – под брендом DW Hower, уже на заводе Ставрополь-Авто (на уровне учредителей была связь с компанией Дервейс). А в 2020-м на тульском заводе организовали производство Haval H5, однако у нас уже порядком устаревший вездеход долго не продержался.

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Новая же «пятерка» сделана на базе пикапа Great Wall Poer KingKong, а по габаритам она сопоставима с Toyota Land Cruiser 300. Длина такого Haval H5 равна 5190 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1835 мм, расстояние между осями – те же 3140 мм, что и у грузовика (если точнее, речь о «коротком» Кинг-Конге). Паспортный дорожный просвет SUV – 200 мм, угол въезда – 25 градусов, глубина преодолеваемого брода составляет 600 мм.

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Родство с пикапом прослеживается и в дизайне: пассажирскому внедорожнику достались фары аналогичной формы, такие же рельефный капот, корпуса зеркал и боковые выштамповки. Но радиаторная решетка и задние фонари – оригинальные.

Внутри Haval H5 почти скопировал Кинг-Конга, разве что переделали центральный тоннель, появился селектор коробки, как у Tank 300, да экран мультимедийной системы стал больше (12,3 дюйма против 10,25 дюймов у Great Wall Poer KingKong). Плюс заменили материалы отделки. Любопытно, что внедорожник пока заявлен исключительно в пятиместном исполнении. Впрочем, не исключено, что позже все же добавят трехрядный вариант.

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Новый Haval H5 предложат с бензиновым турбомотором 2.0 (218 л.с., по другим данным отдача составит 197 л.с.) и турбодизелем аналогичного объема (122 л.с.). Коробки – шестиступенчатая механика или восьмиступенчатый автомат. Полный привод – классический Part-Time с жестким подключением передней оси.

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В Китае продажи стартуют в четвертом квартале. Цены еще не объявлены, местные профильные СМИ считают, что внедорожник обойдется где-то в 14 000 – 21 000 долларов. Скорее всего, впоследствии Haval H5 отправят на экспорт, так что не стоит исключать возможность его появления и в России – по крайней мере, родственный пикап Great Wall Poer KingKong у нас представлен. Если новому SUV дадут «зеленый свет» в РФ, то он, очевидно, будет дешевле другой альтернативы Toyota Land Cruiser 300 от концерна Great Wall – Tank 500 (от 5 399 000 рублей).

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