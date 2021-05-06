Новый Hyundai Tucson готовится к старту продаж в России: длинная база, бензин или дизель

В базу Росстандарта внесли Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на паркетник Хёндэ четвертой генерации с индексом NX4. Для свежей модели пока заявлены два мотора против трех у уходящего Туссана (TL).

Мировая премьера «четвертого» Hyundai Tucson состоялась осенью прошлого года, такой кросс уже появился на всех основных рынках, а скоро он стартует и в России. Правда, пока обнаружено ОТТС только на машины корейского производства (оно вступило в силу с 27 апреля). На калининградском «Автоторе», где выпускают предыдущий SUV для РФ, новая модель «пропишется» позже.

Напомним, со сменой поколений Туссан обрел растянутую версию, такая доступна, например, в родной Корее и США. И судя по сертификату, именно ее будут продавать в России: длина нашего нового кроссовера равна 4630 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1665 мм, колесная база – 2755 мм. Для сравнения, длина «стандартного» Tucson четвертой генерации (он адресован, прежде всего, Европе) составляет 4500 мм, расстояние между осями – 2680 мм. Показатели предыдущего российского SUV – 4480 и 2670 мм соответственно. Новый кроссовер бывает только пятиместным.

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В ОТТС указаны два двигателя. Знакомый по последней Elantra бензиновый «атмосферник» G4NL 2.0 имеет распределенный впрыск, он «питается» AИ-92 и выдает 150 л.с. и 192 Нм. Этому мотору положены шестиступенчатая «механика» или шестиступенчатый же классический «автомат». Согласно документу, с обеими коробками Tucson может быть как с передним, так и с полным приводом. Также паркетник предложат с турбодизелем D4HD 2.0, выдающим 186 л.с. и 416 Нм, этот двигатель сочетается исключительно с восьмиступенчатым «автоматом», привод – только полный.



В линейку глобального нового Hyundai Tucson (в зависимости от рынка) еще входят бензиновые «атмосферник» 2.5 и турбомоторы 1.5 и 1.6, дизель 1.6, вдобавок у модели есть несколько гибридных версий. Гибриды до нас вряд ли доберутся, а вот более мощный мотор 2.5 (190 л.с.), который есть у модели в Штатах, позже вполне может появиться и у нашего кросса.

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Для «четвертого» Туссана в РФ также заявлены: 17-, 18- или 19-дюймовые колеса, адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробках, системы автоторможения (с функцией предотвращения столкновений при проезде перекрестков), мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения, подогрев задних сидений, панорамный люк в крыше.



Официально о кроссовере нового поколения российский офис Hyundai, судя по всему, объявит в ближайшее время.

Уходящий Tucson в РФ сегодня представлен с бензиновыми «атмосферниками» 2.0 (150 л.с., 192 Нм, ему рекомендован АИ-95) и 2.4 (184 л.с., 237 Нм, АИ-92) и дизелем 2.0 (185 л.с., 400 Нм). Базовый мотор работает в паре с 6МКП или 6АКП, с ним Туссан бывает с передним или полным приводом. Старшему бензиновому двигателю положена 6АКП, а дизель сочетается с 8АКП, с этими двигателям кросс имеет только полный привод. Цена – от 1 744 000 рублей.

