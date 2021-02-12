Японская компания готовится к премьере полностью нового семиместного кроссовера, а пока мы, пользуясь имеющимися фотографиями автомобиля в камуфляжной плёнке , составили своё представление о внешности модели.

Кроссовер нынешнего поколения ведёт свою историю с 2011 года, именно тогда в ноябре на Международном автосалоне в Лос-Анджелесе был представлен Infiniti JX35, ставший серийной версией JX Concept, продемонстрированного всего тремя месяцами ранее. С 2013 года, когда компания изменила систему наименований своих кроссоверов, паркетник продаётся под более привычным индексом QX60. Спустя три года модель получила рестайлинг, теперь же ожидается премьера полностью нового автомобиля, который станет серийной версией концепта QX60 Monograph, продемонстрированного в сентябре прошлого года. Чем же будет отличаться серийный кроссовер?

Передняя часть в целом будет иметь такой же облик, однако фары станут более простыми по начинке, при этом должны сохраниться прерывистые светодиодные полоски в верхней части. Боковые воздухозаборники в бампере станут более широкими. Впервые для кроссовером Infiniti наружные зеркала будут располагаться на ножках, а дверные ручки, само собой, обретут более традиционный вид. Задняя часть также практически идентична концепту, разве что фонари и отделку бампера сделают попроще.

Кроссовер будет построен на «ниссановской» платформе D, которую также использует новый Nissan Pathfinder, представленный совсем недавно. Предназначенный для американского рынка QX60 будет оснащён тем же атмосферным мотором V6 3.5, которым комплектуется Патфайндер, однако для Инфинити его форсируют до 298 л.с. и 366 Нм крутящего момента (против 288 л.с. и 351 Нм у Ниссана). Коробка передач – новый 9-ступенчатый «автомат» от ZF.

Премьера нового Infiniti QX 60 ожидается в ближайшие месяцы.

Нынешний Infiniti QX60 1 / 3 Нынешний Infiniti QX60 2 / 3 Нынешний Infiniti QX60 3 / 3

Сегодня в России QX60 нынешнего поколения предлагается с единственным мотором 3.5, развивающим 283 л.с., вариатором и полным приводом. Начальная версия Elegance оценивается в 3 675 000 рублей, самая дорогая Hi-Tech – в 4 270 000 руб.

Напомним, в прошедшем ноябре состоялась премьера серийного купеобразного кроссовера Infiniti QX55, ставшего своего рода наследником модели FX.