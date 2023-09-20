Новый кроссовер GM и SAIC выходит на рынок: необычный дизайн за небольшие деньги

Паркетник размером с Toyota RAV4 предложен лишь в двух комплектациях, и их состав выдающимся не назовешь. Зато это гибрид.

Впервые засвеченный еще весной новый кроссовер марки Wuling сегодня поступил в продажу в Китае. Локальное название пятидверки – Xingyun, а вот на английском оно звучит как Nebula. Ну и напомним, что бренд Wuling входит в совместное предприятие американского концерна General Motors и китайской компании SAIC.

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У паркетника довольно необычная внешность. Wuling Nebula достались приплюснутый «нос» и обрамленные хромом светодиодные полоски ходовых огней; блоки основных фар установлены ниже, причем они тоже заключены в блестящие – и массивные – рамки. Задние фонари сделали в виде узкой плашки. Еще кроссовер получил прямоугольную радиаторную решетку, в которую может быть встроен 171 светодиод. Наконец, опционально можно заказать яркую окраску кузова.



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По своим габаритам пятиместный кросс сопоставим с Toyota RAV4. Длина «китайца» равна 4610 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2700 мм. Паркетник всегда «стоит» на 17-дюймовых колесах.



В салоне – двухспицевое рулевое колесо и вертикальные дефлекторы обдува. Объявлено, что кресла имеют дополнительный мягкий слой (+20 мм). Приборка визуально объединена с дисплеем мультимедийной системы, но это отдельные экраны – между ними расположен воздуховод. Под центральным тачскрином есть узкая сенсорная полоска. А еще у Nebula неординарные рукоятки открывания дверей – их надо тянуть вверх.

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Паркетник доступен исключительно в виде гибрида HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. В состав установки вошли бензиновый атмосферник 2.0 (136 л.с.) и электромотор, совокупная отдача – 177 л.с. и 320 Нм. Привод только передний. Заявленный расход топлива – 5,5 л/100 км по циклу WLTC.

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На данный момент у Wuling Nebula всего две комплектации. В базе есть светодиодная оптика, обогрев и электрорегулировки зеркал, 7-дюймовый дисплей в приборной панели, мультимедиа с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, камера заднего вида, система бесключевого доступа, кондиционер и круиз-контроль. В арсенале второй версии еще значатся панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора и упомянутая выше диодная радиаторная решетка.



Базовый кроссовер стоит 89 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 186 000 рублей по актуальному курсу. Топ-версия обойдется в 105 800 юаней – это около 1 400 000 рублей. К примеру, цена чисто бензинового Haval H6 предыдущего поколения в Китае начинается с отметки в 98 900 юаней (1 306 000 рублей).



О планах продавать Nebula в других странах марка пока не заявляла. Между тем впоследствии новый кроссовер вполне может перевоплотиться в модель Chevrolet для небогатых рынков, ведь концерн GM частенько «заимствует» машины у СП с SAIC. В частности, нынешний паркетник Chevrolet Captiva – это клон уже почившего Baojun 530 (бренд Baojun тоже входит в совместное предприятие).

