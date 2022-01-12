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  • Новый Lexus LX прошёл допподготовку к бездорожью в преддверии Токийского автосалона

Новый Lexus LX прошёл допподготовку к бездорожью в преддверии Токийского автосалона

12.01.2022 175 0 0

Флагманский SUV марки Lexus предстанет на японской выставке с оффроудными аксессуарами тюнинг-ателье JAOS, которые впоследствии поступят в продажу.

 

Фирма JAOS (Japan Offroad Service) хорошо знакома любителям оффроудного тюнинга, она занимается доработкой японских внедорожников с 1985 года и сегодня предлагает широкий ассортимент деталей для модернизации внешнего вида и функциональных возможностей автомобилей, причём не только внедорожников, но и кроссоверов, в том числе неяпонских марок (например Jeep и Mini). Разумеется, специалисты JAOS не могли пройти мимо представленного в октябре прошлого года Lexus LX четвёртого поколения и оперативно подготовили для него комплект деталей, которые одобрены самим автопроизводителем — пресс-релиз пришёл именно по линии Lexus.

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Напомним, что для нового Lexus LX предусмотрено стоковое исполнение Offroad с высокопрофильными шинами, чёрным декором и принудительными блокировками всех трёх дифференциалов, а машина в тюнинг-обвесе называется Lexus LX 600 Offroad JAOS ver. Цифровой индекс указывает на то, что за основу взята бензиновая версия внедорожника, оснащённая 3,4-литровым V6 с двумя турбокомпрессорами (415 л.с. и 650 Нм) в паре с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

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Комплект деталей от JAOS — это углепластиковая листовая защита под передним и задним бамперами, углепластиковые расширители колёсных арок, крупный выхлопной патрубок, новые, более прочные пороги, защитное покрытие дверных ручек, широкие брызговики, 20-дюймовые колёса Jaos Tribe Cross цвета Titanium Gold, обутые в «зубастые» покрышки Toyo Open Country A/T III 285/55R 20, и несколько декоративных наклеек. Доработки по «железу», полагаем, пока не готовы, но появятся позже. Стоимость вышеперечисленного комплекта деталей не объявлена.

Добавим, что новый Lexus LX пока не добрался до России, но ожидается, что он будет существенно дороже внедорожника третьего поколения, который стоил от 7,9 млн рублей. В ближайшие дни мы опубликуем большой тест-драйв нового Lexus LX — следите за обновлениями на нашем сайте.

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