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  • Новый Lexus LX: больше экранов, камеры для бездорожья и роскошная VIP-версия

Новый Lexus LX: больше экранов, камеры для бездорожья и роскошная VIP-версия

13.10.2021 1096 1 2

Спустя четыре месяца после дебюта Toyota Land Cruiser 300 состоялась премьера его люксового родственника — внедорожника Lexus LX четвёртого поколения. По части техники у Лексуса есть кое-какие отличия от Тойоты.

 

Первое поколение Lexus LX увидело свет в середине 90-х, с тех пор люксовый внедорожник разошёлся по миру тиражом более 500 тысяч экземпляров, из них 51 тысяча, то есть примерно 10%, пришлись на Россию. Продаётся Lexus LX чуть хуже, чем родственный Land Cruiser (в прошлом году реализовано 2875 и 4907 шт. соответственно), но в больших городах его можно встретить даже чаще, чем «крузак», потому что выглядит Lexus представительнее, да и едет, по свидетельству многих владельцев, комфортнее, сохраняя при этом весь оффроудный потенциал исходной тойотовской модели.

Если Toyota Land Cruiser 300 уже успел получить порцию критики от потенциальных покупателей за слишком добродушную внешность, то новый Lexus LX сохранил агрессию предшественника, хотя в целом формы стали чуть более округлыми при практически неизменных внешних габаритах и прежней колёсной базе (2850 мм). Гигантская радиаторная решётка стала более объёмной (трёхмерной) и выглядит массивнее, чем у прошлого LX. Задние фонари более замысловатые, чем у Тойоты, и соединены светящейся перемычкой, а «заострённые» багажные окошки и более покатая корма делают профиль Лексуса более динамичным, чем у LC 300.

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По части «железа» никаких сюрпризов нет: ключевые технически решения и рамная платформа GA-F у нового Lexus LX такие же, как у Toyota Land Cruiser 300, которому мы посвятили отдельный большой обзор, и даже силовые агрегаты у двух внедорожников идентичные. Моторов V8 теперь нет — только V6: бензиновый 3,4-литровый с двумя турбокомпрессорами выдаёт максимальные 415 л.с. и 650 Нм, дизельный 3,3-литровый — 300 л.с. и 700 Нм. Оба мотора идут в паре с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Исполнение Offroad имеет блокировки обоих межколёсных дифференциалов.

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Lexus LX, как и Land Cruiser 300, со сменой поколений «похудел» на 200 кг (в том числе за счёт алюминиевых внешних панелей кузова) и получил более жёсткую раму, а багажная дверь теперь монолитная вместо двустворчатой. Главное техническое отличие Лексуса от Тойоты — подвеска AHC с гидравлическими стойками, у которой теперь больше настроек и возможностей. LC 300, напомним, сейчас предлагается только с пружинной подвеской, хотя на самой оффроудной версии VX есть активные стабилизаторы поперечной устойчивости на гидроцилиндрах.

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Ещё одно функциональное отличие Лексуса от Тойоты — четыре «оффроудные» камеры, дающие картинку вокруг колёс и под днищем. Понятно, что при езде по грязи толку от них не будет, но вот при езде по крупным камням они могут оказаться хорошим подспорьем водителю. Жизнь на дорогах с твёрдым покрытием водителю облегчит комплекс электронных ассистентов Lexus Safety System+ с адаптивным круиз-контролем и помощью в рулении в экстренных ситуациях.

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Ну и, разумеется, у Лексуса собственный, более богатый дизайн салона. На центральной консоли здесь два экрана, а не один: верхний мультимедийный с диагональю 12,3 дюйма и нижний 7-дюймовый, который отвечает за микроклимат и ездовые настройки. В кнопку запуска двигателя встроен сканер отпечатка пальца для идентификации водители и активации его индивидуальных настроек машины (кресло, зеркала, климат, музыка и проч.).

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Топовая комплектация VIP предусматривает два индивидуальных кресла во втором ряду с множеством настроек и возможностью наклона спинок на 48 градусов. Кресло переднего пассажира можно сложить, чтобы получить на «месте босса» до 1100 мм свободного пространства для ног и выдвинуть вдобавок для ступней и голеней специальную подставку. Кроме того, комплектация VIP подразумевает дополнительные воздуховоды во втором ряду (потолочные и центральные) и сенсорный пульт со всевозможными настройками в центральном подлокотнике. Топовая аудиосистема Mark Levinson предусматривает 25 громкоговорителей.

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Что до третьего ряда, то он, судя по картинкам, стал более тесным, чем у внедорожника прошлого поколения: раньше там могли разместиться трое, ширины хватало, да и профиль был более объёмным, а теперь строго два плоских «стульчика».

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В продаже новый Lexus LX появится в начале 2022 года и, скорее всего, окажется заметно дороже предшественника, который в России стоит от 7,9 млн рублей. Цены на внедорожник четвёртого поколения пока не объявлены, но дилеры уже предлагают делать презаказы.

внедорожник новинки Lexus Lexus LX

 

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1 комментарий
14.10.2021 00:49
altersin

Вот и Лексус скатился, V8 променял на экраны. Позор!

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