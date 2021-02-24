Новый Lexus NX раскрыли до премьеры: без радикальных перемен снаружи и совсем другой салон

По предварительным данным, в новом поколении у паркетника появится подзаряжаемая гибридная версия. Судя по «сливу», полноценная презентация модели уже не за горами.

Кроссовер Lexus NX в строю с 2014 года, рестайлинг он пережил в 2017-м. Казалось бы, на сцену уже давно пора выкатить модель второй генерации, но, нет, премиальный бренд Тойоты лишь готовится к дебюту нового кросса. Впереди нас ждет тизерная кампания, однако дизайн «второго» NX уже не секрет: в Сеть выложили видеоролик (вероятно, официальный) с паркетником, и пусть его уже удалили, но многие успели сделать скриншоты – они висят, например, на форуме Club Lexus.

Радикальных изменений во внешнем облике нет – кроссовер, скорее, эволюционировал. Так, новый NX сохранил силуэт предшественника, радиаторная решетка все так же в виде веретена, никуда не делись и треугольники в окнах передних дверей, зеркала по-прежнему на отдельных ножках. Впрочем, оптику все же заменили: светодиодные полоски ходовых огней теперь интегрированы в фары, а фонари соединены между собой светящейся плашкой.



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Внутри же, напротив, о «первом» Lexus NX ничего не напоминает, тут новые передняя панель, рулевое колесо и центральная консоль. Экран мультимедийной системы отныне встроен в панель, а не торчит из нее, вдобавок исчез тачпад, то есть дисплей сенсорный. Еще NX разжился виртуальной «приборкой», новый же селектор коробки передвинули ближе к водителю, а рукоятки открывания дверей теперь в подлокотниках. Аналоговых круглых часов больше нет.



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По предварительной информации, в основе нового NX лежит платформа GA-K, созданная в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). На той же «тележке» базируется и актуальный Toyota RAV4, который сменил поколение еще в 2018-м (к слову, ближайшим родственником прежнего Lexus NX является предыдущий же RAV4). Судя по «слитому» ролику, в гамме Лексуса осталась базовая версия NX 200, также в конце видео появляется надпись NX 350h – видимо, так обозначили обычный гибрид (у предшественника такой версии нет, зато есть NX 300h).



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А еще у кроссовера второй генерации, как ожидается, будет подзаряжаемый гибридный вариант NX 450h+ с установкой от RAV4 PHV (название для Японии, в Штатах это RAV4 Prime). Напомним, у модели Тойоты передние колеса вращают через электромеханический вариатор работающий по экономичному циклу Аткинсона «атмосферник» A25A-FXS 2.5 (177 л.с., 219 Нм) и электромотор мощностью 182 л.с. (270 Нм), на задней оси установлен отдельный электродвигатель (54 л.с., 121 Нм), а под полом салона расположена батарея емкостью 18,1 кВт*ч. Совокупная отдача – 306 л.с.



Полноценную премьеру новый Lexus NX справит, очевидно, в ближайшие месяцы. Ну а первый официальный тизер может появиться уже в течение нескольких дней.