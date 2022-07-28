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Новый Mercedes-AMG GLC 63: первые изображения

28.07.2022 350 0 0

В начале прошлого месяца был представлен кроссовер GLC второго поколения, а в скором времени к нему присоединится и самая мощная версия с индексом 63. Благодаря имеющимся шпионским фотографиям у нас есть возможность представить, как она будет выглядеть.

 

Модель GLC ведёт свою историю с 2015 года, она пришла на смену угловатому кроссоверу GLK, единственное поколение которого производилось с 2008 по 2015 годы. Совсем недавно состоялась премьера второй генерации GLC, а сейчас немецкая компания продолжает дорожные испытания версии AMG (которая впервые появилась на первом поколении GLC, в то время как GLK её так и не получил). В Сети ранее были опубликованы фотографии частично закамуфлированных тестовых образцов, на которых видны все основные детали новинки.

Рендер нового Mercedes-AMG GLC 63

Самый мощный GLC получит такие же изменения во внешности, как и остальные модели компании с приставкой AMG. Спереди появится новый бампер с более крупными воздухозаборниками и декоративными вставками по бокам, окрашенными в цвет кузова. Также кроссовер получит фирменную решётку радиатора с вертикальными перекладинами. Обновится и задний бампер, в него будут встроенные две пары четырёхугольных патрубков выхлопной системы, а между ними расположится диффузор. Также паркетник получит новые колёсные диски.

Рендер нового Mercedes-AMG GLC 63

Наиболее же существенные изменения ожидаются под капотом, ведь новый GLC 63 будет оснащён 2-литровым 4-цилиндровым бензиновым турбомотором в сочетании с электродвигателем на задней оси, в то время как нынешний мощный кроссовер располагает 4-литровым V8. Совокупная отдача новой системы, созданной с использованием технологии AMG E Performance, составит 544 л.с., а функция Boost даст дополнительные 95 л.с. (мощность нынешнего GLC 63 составляет 510 л.с.). В чисто электрическом режиме кроссовер сможет проехать до 20 км.

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Mercedes-Benz GLC
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Mercedes-Benz GLC
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Mercedes-Benz GLC
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Между тем, недавно мы выясняли, стоит ли покупать Mercedes-Benz M-класса второго поколения за 1,5 миллиона рублей.

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