В начале прошлого месяца был представлен кроссовер GLC второго поколения, а в скором времени к нему присоединится и самая мощная версия с индексом 63. Благодаря имеющимся шпионским фотографиям у нас есть возможность представить, как она будет выглядеть.

Модель GLC ведёт свою историю с 2015 года, она пришла на смену угловатому кроссоверу GLK, единственное поколение которого производилось с 2008 по 2015 годы. Совсем недавно состоялась премьера второй генерации GLC, а сейчас немецкая компания продолжает дорожные испытания версии AMG (которая впервые появилась на первом поколении GLC, в то время как GLK её так и не получил). В Сети ранее были опубликованы фотографии частично закамуфлированных тестовых образцов, на которых видны все основные детали новинки.

Рендер нового Mercedes-AMG GLC 63

Самый мощный GLC получит такие же изменения во внешности, как и остальные модели компании с приставкой AMG. Спереди появится новый бампер с более крупными воздухозаборниками и декоративными вставками по бокам, окрашенными в цвет кузова. Также кроссовер получит фирменную решётку радиатора с вертикальными перекладинами. Обновится и задний бампер, в него будут встроенные две пары четырёхугольных патрубков выхлопной системы, а между ними расположится диффузор. Также паркетник получит новые колёсные диски.

Рендер нового Mercedes-AMG GLC 63

Наиболее же существенные изменения ожидаются под капотом, ведь новый GLC 63 будет оснащён 2-литровым 4-цилиндровым бензиновым турбомотором в сочетании с электродвигателем на задней оси, в то время как нынешний мощный кроссовер располагает 4-литровым V8. Совокупная отдача новой системы, созданной с использованием технологии AMG E Performance, составит 544 л.с., а функция Boost даст дополнительные 95 л.с. (мощность нынешнего GLC 63 составляет 510 л.с.). В чисто электрическом режиме кроссовер сможет проехать до 20 км.

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Mercedes-Benz GLC 1 / 3 Mercedes-Benz GLC 2 / 3 Mercedes-Benz GLC 3 / 3

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