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Новый минивэн GAC Trumpchi E8 готовится к старту продаж

07.09.2023 118 0 0

Как и остальные модели Е-серии, однообъемник будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида. Полноценную премьеру новинка справит в ближайшее время.

В гамме бренда Trumpchi, коим владеет китайский концерн GAC, давно присутствуют «простые» гибриды HEV (без возможности зарядки от электросети) и полноценные электрокары. А в этом году марка решила освоить еще и сегмент подзаряжаемых гибридов PHEV. Первым на рынок вышел минивэн Trumpchi E9, сделанный на базе M8 второго поколения (предшественник в РФ зовется GAC GN8). Совсем скоро к этому MPV присоединится кроссовер ES9, то есть модернизированный Trumpchi GS8. Ну а третьей моделью E-серии снова будет минивэн – с индексом E8, он окажется проще и доступнее «девятки».

Сам GAC на данный момент лишь распространил несколько фирменных изображений, интерьер же и вовсе пока засвечен на тизерах. Впрочем, основные вводные уже известны, ведь ранее E8 «слил» минпром КНР.

Длина «восьмерки» составляет 4920 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2930 мм. Для сравнения, габариты Trumpchi E9: 5193/1893/1823 мм, расстояние между осями – 3070 мм. Особенности внешности младшего Trumpchi E8 – «изломанные» плашки на радиаторной решетке, светодиодные «клыки» ходовых огней, светящаяся же прерывистая линия во всю ширину передка и расположенные под ней узкие фары, сделанные в виде единой плашки задние фонари.

Салон E8 производитель сравнивает с гостиной, хотя главные атрибуты этой «комнаты» – кресла – GAC еще не показал. Вэн получит компактную виртуальную приборку (все показатели будет отображать проекционный дисплей) и, наоборот, крупный планшет мультимедийной системы. Отдельный блок управления «климатом», судя по всему, не предусмотрен, как и третий дисплей для пассажира (у E9 такой имеется). Минивэну также достанутся крохотный селектор коробки и ручки дверей в виде «светильников».

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Согласно документам сертификационного органа, в состав установки войдут атмосферник 1.8 (133 л.с.), электромотор и литий-ионная батарея (у E9 и ES9 установка на базе двухлитрового турбодвигателя). Совокупная отдача пока неизвестна, как и ёмкость аккумулятора.

GAC Trumpchi E9 PHEV
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GAC Trumpchi E9 PHEV
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GAC Trumpchi E9 PHEV
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На домашний рынок минивэн GAC Trumpchi E8 PHEV выйдет до конца текущего года. Старший Trumpchi E9 PHEV сегодня стоит примерно от 45 000 долларов.

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