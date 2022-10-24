Новый минивэн Toyota Innova готовится к премьере: теперь без рамы и дизеля

Предполагается, что модель переедет на переднеприводную платформу и будет доступна только с бензиновыми моторами. При этом топовой версии еще прочат гибридную версию.

Тизер новой модели опубликовало индонезийское подразделение Тойоты. Никаких официальных подробностей пока нет, не раскрыто даже название. Однако местные СМИ практически не сомневаются в том, что марка готовится представить трехрядный вэн Innova следующей генерации (в Индонезии полное имя нынешнего однообъемника звучит как Toyota Kijang Innova). Напомним, рамный MPV актуального, второго по счету, поколения в строю с 2015 года (в 2020-м он пережил рестайлинг), это ближайший родственник пикапа Toyota Hilux и внедорожника Toyota Fortuner. Минивэн адресован не только Юго-Восточной Азии, но также Индии, странам Африки и Ближнего Востока.

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По предварительным данным, в новом поколении Innova лишится рамы и заднего привода: следующий вэн якобы будет базироваться на тойотовской архитектуре TNGA и иметь несущий кузов. Впрочем, не исключено, что в основу модели ляжет упрощенная «тележка» DNGA от Daihatsu. Считается, что новый минивэн окажется чуть крупнее предшественника. Длина актуальной Toyota Innova (в индонезийской спецификации) составляет 4735 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1795 мм, колесная база – 2750 мм.



Профильные медиа Индонезии, а вместе с ними и индийские СМИ пишут, что у следующего минивэна не будет дизелей – только бензиновые двигатели. Зато дорогим вариантам должна достаться гибридная установка на основе двухлитрового мотора: индонезийскому гибриду прочат имя Innova Zenix, индийскому – Innova Hycross. Новый минивэн также должен стать богаче предшественника. В частности, список оборудования могут пополнить камеры кругового обзора и панорамная крыша.

Минивэн Toyota Innova уходящего поколения 1 / 3 Минивэн Toyota Innova уходящего поколения 2 / 3 Минивэн Toyota Innova уходящего поколения 3 / 3

Вэн текущей генерации оснащается (в зависимости от страны) дизельными движками 2GD-FTV 2.4 и 1GD-FTV 2.8, бензиновая линейка включает «атмосферники» 1TR-FE 2.0 и 2TR-FE 2.7. Полный привод нынешней модели не положен, однако в новом поколении Innova вполне могут предложить как в переднеприводном исполнении, так и в версии 4WD.



Презентация новинки Toyota пройдет в Индонезии в ноябре. Между тем в Индии еще ждут близнеца новой Innova от компании Suzuki (у предыдущего вэна Тойоты клона нет).