Новый минивэн Toyota Innova готовится к премьере: теперь без рамы и дизеля

Тизер новой модели опубликовало индонезийское подразделение Тойоты. Никаких официальных подробностей пока нет, не раскрыто даже название. Однако местные СМИ практически не сомневаются в том, что марка готовится представить трехрядный вэн Innova следующей генерации (в Индонезии полное имя нынешнего однообъемника звучит как Toyota Kijang Innova). Напомним, рамный MPV актуального, второго по счету, поколения в строю с 2015 года (в 2020-м он пережил рестайлинг), это ближайший родственник пикапа Toyota Hilux и внедорожника Toyota Fortuner. Минивэн адресован не только Юго-Восточной Азии, но также Индии, странам Африки и Ближнего Востока.
По предварительным данным, в новом поколении Innova лишится рамы и заднего привода: следующий вэн якобы будет базироваться на тойотовской архитектуре TNGA и иметь несущий кузов. Впрочем, не исключено, что в основу модели ляжет упрощенная «тележка» DNGA от Daihatsu. Считается, что новый минивэн окажется чуть крупнее предшественника. Длина актуальной Toyota Innova (в индонезийской спецификации) составляет 4735 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1795 мм, колесная база – 2750 мм.
Профильные медиа Индонезии, а вместе с ними и индийские СМИ пишут, что у следующего минивэна не будет дизелей – только бензиновые двигатели. Зато дорогим вариантам должна достаться гибридная установка на основе двухлитрового мотора: индонезийскому гибриду прочат имя Innova Zenix, индийскому – Innova Hycross. Новый минивэн также должен стать богаче предшественника. В частности, список оборудования могут пополнить камеры кругового обзора и панорамная крыша.
Вэн текущей генерации оснащается (в зависимости от страны) дизельными движками 2GD-FTV 2.4 и 1GD-FTV 2.8, бензиновая линейка включает «атмосферники» 1TR-FE 2.0 и 2TR-FE 2.7. Полный привод нынешней модели не положен, однако в новом поколении Innova вполне могут предложить как в переднеприводном исполнении, так и в версии 4WD.
Презентация новинки Toyota пройдет в Индонезии в ноябре. Между тем в Индии еще ждут близнеца новой Innova от компании Suzuki (у предыдущего вэна Тойоты клона нет).
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