Гибридные авто ×
  • Новый минивэн Toyota Innova готовится к премьере: теперь без рамы и дизеля

Новый минивэн Toyota Innova готовится к премьере: теперь без рамы и дизеля

24.10.2022 270 0 0

Предполагается, что модель переедет на переднеприводную платформу и будет доступна только с бензиновыми моторами. При этом топовой версии еще прочат гибридную версию.

 

Тизер новой модели опубликовало индонезийское подразделение Тойоты. Никаких официальных подробностей пока нет, не раскрыто даже название. Однако местные СМИ практически не сомневаются в том, что марка готовится представить трехрядный вэн Innova следующей генерации (в Индонезии полное имя нынешнего однообъемника звучит как Toyota Kijang Innova). Напомним, рамный MPV актуального, второго по счету, поколения в строю с 2015 года (в 2020-м он пережил рестайлинг), это ближайший родственник пикапа Toyota Hilux и внедорожника Toyota Fortuner. Минивэн адресован не только Юго-Восточной Азии, но также Индии, странам Африки и Ближнего Востока.

1 / 2
2 / 2

По предварительным данным, в новом поколении Innova лишится рамы и заднего привода: следующий вэн якобы будет базироваться на тойотовской архитектуре TNGA и иметь несущий кузов. Впрочем, не исключено, что в основу модели ляжет упрощенная «тележка» DNGA от Daihatsu. Считается, что новый минивэн окажется чуть крупнее предшественника. Длина актуальной Toyota Innova (в индонезийской спецификации) составляет 4735 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1795 мм, колесная база – 2750 мм.

Профильные медиа Индонезии, а вместе с ними и индийские СМИ пишут, что у следующего минивэна не будет дизелей – только бензиновые двигатели. Зато дорогим вариантам должна достаться гибридная установка на основе двухлитрового мотора: индонезийскому гибриду прочат имя Innova Zenix, индийскому – Innova Hycross. Новый минивэн также должен стать богаче предшественника. В частности, список оборудования могут пополнить камеры кругового обзора и панорамная крыша.

Минивэн Toyota Innova уходящего поколения
1 / 3
Минивэн Toyota Innova уходящего поколения
2 / 3
Минивэн Toyota Innova уходящего поколения
3 / 3

Вэн текущей генерации оснащается (в зависимости от страны) дизельными движками 2GD-FTV 2.4 и 1GD-FTV 2.8, бензиновая линейка включает «атмосферники» 1TR-FE 2.0 и 2TR-FE 2.7. Полный привод нынешней модели не положен, однако в новом поколении Innova вполне могут предложить как в переднеприводном исполнении, так и в версии 4WD.

Презентация новинки Toyota пройдет в Индонезии в ноябре. Между тем в Индии еще ждут близнеца новой Innova от компании Suzuki (у предыдущего вэна Тойоты клона нет).

минивэн авторынок новинки гибридные авто Toyota

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Дубликат ПТС: всегда ли это плохо и можно ли покупать машину с ним Паспорт транспортного средства, или ПТС – это основной документ на автомобиль. Проверка его при покупке и сверка данных с теми, что нанесены на автомобиль – обязательная процедура. Но что ес... 205 0 1 24.10.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Geely Atlas Внушительный и гармоничный, солидный и эффектный, очень комфортабельный, но несколько медлительный, не самый экономичный, но достаточно надежный… Все это – Geely Atlas, автомобиль, в свое вр... 2782 3 0 23.10.2022
Статьи / Практика Пол-литра, картошка и горчица по вкусу: народные рецепты заменителей автохимии В нынешних условиях легко закрыть глаза и представить, что все иностранные производители автохимии по каким-то причинам ушли из России. Ну или просто мысленно перенестись на несколько десяти... 702 0 1 21.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 14319 7 192 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 12252 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 9237 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings