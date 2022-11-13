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Новый Mitsubishi Eclipse: каким он может быть

13.11.2022 269 0 0

В последнее время японская компания решила практически полностью сосредоточиться на кроссоверах, а ведь ещё совсем недавно в её гамме было немало интересных легковых моделей. Одна из них – купе Eclipse. Каким оно могло бы быть сегодня?

 

Спортивное купе Mitsubishi Eclipse было впервые представлено в 1989 году. Модель была названа в честь непобеждённой английской скаковой лошади 18 века, выигравшей 26 забегов. Первые два поколения двухдверки были сделаны на базе американских Eagle Talon и Plymouth Laser в рамках тесного сотрудничества с корпорацией Крайслер. Всего же выпущено четыре поколения Эклипса, последнее из которых было представлено в 2005 году и продержалось на конвейере до 2011-го. В 2017 году имя Eclipse вновь появилось в гамме японского бренда, однако едва ли в том виде, в котором его больше всего ожидали поклонники марки – теперь так решили назвать компактный паркетник, получивший приставку Cross. Нам же стало интересно, как может выглядеть современное спортивное купе Mitsubishi.

Рендер нового Eclipse

Если бы такой автомобиль появился в нынешних реалиях, то наверняка его бы сделали на платформе какой-нибудь существующей модели. Один из вариантов – новый Nissan Z, премьера которого состоялась в августе прошлого года, ведь обе японские компании входят в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, образовавшийся в 2016 году. Именно его мы и взяли в качестве основы для своих рендеров. Версия от Mitsubishi могла бы получить оригинальное оформление передней чести: широкая трапециевидная решётка радиатора, расположенная в бампере, и узкие горизонтальные фары. Схожим решением обладают первые поколения модели Eclipse. Боковины сделаны относительно простыми по форме, а подоконная линия лишь немного восходящей к задней части. Фонари имеют дизайн в стиле других новинок и концептов бренда.

Рендер нового Eclipse

Представленный на рендерах автомобиль, как и Nissan Z, сделан на заднеприводной платформе FM, в отличие от предыдущих поколений Eclipse с передним приводом. Особенностью этой платформы является двигатель, расположенный в пределах колёсной базы (кстати, на этой же тележке сделан и предшественник ниссановского купе с индексом 370Z). Расстояние между осями составляет 2550 мм, а длина Nissan Z по сравнению с предыдущим поколением выросла на 114 мм и достигла 4379 мм. Что касается мотора, то Ниссан получил 3-литровый битурбомотор V6 мощностью 405 л.с. (475 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо 9-ступенчатым «автоматом» фирмы Jatco. В соответствии с современными тенденциями в автомобилестроении новый Eclipse мог бы быть и электромобилем, имеено такой вариант изображён на рендерах – внешне он характерен «глухой» решёткой радиатора и отсутствием патрубков выхлопной системы.

Mitsubishi Eclipse второго и третьего поколений
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Mitsubishi Eclipse второго и третьего поколений
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Mitsubishi Eclipse второго и третьего поколений
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Mitsubishi Eclipse второго и третьего поколений
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Между тем, в прошлом году мы тестировали обновлённую версию Eclipse Cross. Также ранее мы рассказывали об опыте владения кабриолетом Eclipse Spyder третьего поколения.

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