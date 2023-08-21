Новый рамный внедорожник Haval H5 можно купить дешевле кроссовера Dargo

Серийное производство рамного внедорожника Haval H5 нового поколения началось в Китае в июле, а сегодня там дан старт продажам. Напомним, прежде «пятеркой» звался автомобиль, который представлял собой модернизированную версию Great Wall Hover. Исходный же вездеход дебютировал еще в 2005-м, прообразом для него стал Isuzu Axiom; позже из «просто» Hover сделали Hover H3, следом отпочковался и Hover H5 с иным дизайном. В России внедорожник сначала выпускали как Great Wall (за сборку отвечала компания Ирито), потом – под брендом DW Hower, уже на заводе Ставрополь-Авто (на уровне учредителей была связь с компанией Дервейс). А в 2020-м на тульском заводе организовали производство Haval H5, однако у нас уже порядком устаревший вездеход долго не продержался. Но вернемся к новинке.

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Свежий Haval H5 сделан на базе пикапа Great Wall Poer KingKong, а по габаритам SUV сопоставим с Toyota Land Cruiser 300. Длина новой «пятерки» равна 5190 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1835 мм, расстояние между осями – те же 3140 мм, что и у грузовика (если точнее, речь о «коротком» Кинг-Конге). Паспортный дорожный просвет SUV – 200 мм, угол въезда – 25 градусов, глубина преодолеваемого брода составляет 600 мм. У H5 независимая подвеска на двойных поперечных рычагах спереди и неразрезной мост сзади.



Родство с пикапом прослеживается и в дизайне: пассажирский вездеход получил фары аналогичной формы, такие же рельефный капот, корпуса зеркал и боковые выштамповки. Впрочем, радиаторная решетка и задние фонари – свои.



Внутри новый Haval H5 почти повторил Кинг-Конга, разве что переделали центральный тоннель, появился селектор коробки, как у Tank 300, да экран мультимедийной системы стал больше (12,3 дюйма против 10,25 дюймов у Great Wall Poer KingKong). Также заменили материалы отделки. К слову, несмотря на исполинские размеры внедорожник пока предложен исключительно с пятиместным салоном. Минимальный объем багажника производитель не озвучил, но похвастался показателем со сложенными спинками второго ряда: 2116 литров.

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Базовый Haval H5 предложен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 190 л.с. (360 Нм) и шестиступенчатой механикой. Комплектации подороже имеют 218-сильный вариант этого движка (380 Нм) в сочетании с восьмиступенчатым автоматом ZF. Есть и турбодизель 2.0 (163 л.с), он тоже сочетается с 6МКП или 8АКП (в первом случае максимальный крутящий момент равен 360 Нм, во втором – 400 Нм). Бензиновые машины бывают с задним или полным приводом (классический Part-Time с жестким подключением передней оси), дизельные – только полноприводные.



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«Богатым» H5 в плане оборудования не назовешь. В арсенале самого дешевого внедорожника значатся светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, «кожаная» обивка, аудиосистема, кондиционер, задний парктроник, пара подушек безопасности, круиз-контроль. В следующей по старшинству версии появляются мультимедиа-система и камеры кругового обзора. Топовым комплектациям положены 18-дюймовые колеса и боковые «эйрбэги». Все остальное – за доплату: это адаптивный «круиз» (но для дизельных SUV он не предусмотрен), системы автоторможения и удержания в полосе движения, панорамный люк в крыше, подогрев сидений и блокировка заднего межколесного дифференциала Eaton.



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Зато базовый гигант Haval H5 оказался дешевле самого доступного обновленного кроссовера Haval DaGou (в РФ дореформенный кросс представлен как Dargo): 122 800 против 123 900 юаней (примерно 1 584 000 и 1 598 000 рублей по текущему курсу). Впрочем, остальные версии «пятерки» дороже. Топовый же H5 оценили в 157 800 юаней (около 2 035 000 рублей).



Позже новый внедорожник, вероятно, отправят на экспорт, так что не стоит исключать возможность его появления в РФ: по крайней мере, родственный пикап Great Wall Poer KingKong у нас продают.

