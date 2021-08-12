В начале этой недели в Сети появились шпионские фотографии нового кросс-седана, проходящего дорожные испытания в одном из российских городов. Пользуясь получившимися фотографиями, мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

Бюджетные хэтчбек Sandero и седан Logan нового поколения были официально представлены в сентябре прошлого года под брендом Dacia. Также показали и кросс-версию хэтчбека, получившую традиционную приставку Stepway. Теперь же подходит очередь и для седана получить модификацию повышенной проходимости. Имеющиеся шпионские фотографии пока весьма невысокого качества, и на них трудно разглядеть детали будущей новинки. Однако можем предположить, что характер изменений будет аналогичен кросс-хэтчбеку. Это значит, что седан получит новый передний бампер с пластиковыми вставками по краям.

На колёсных арках и порогах появятся накладки из неокрашенного пластика, плюс к этому седан получит декоративные пластиковые элементы в нижней части дверей и новый задний бампер с массивной контрастной вставкой. Разумеется, будет заметно увеличен дорожный просвет (нынешний Logan Stepway располагает клиренсом в 195 мм), также кросс-версию седана оснастят новыми колёсными дисками.

Новые Logan и Sandero построены на модульной платформе CMF-B, которую также используют Renault Clio пятого поколения и европейский кроссовер Captur. По сравнению с предыдущим поколением седан стал длиннее на 36 мм (до 4396 мм), его клиренс составляет 161 мм. Кстати, дорожный просвет нового европейского кросс-хэтчбека Dacia Sandero Stepway равен 174 мм, но показатель седана для российского рынка вполне может быть более внушительным.

Ожидается, что серийное производство новых Logan и Sandero будет налажено на АВТОВАЗе в следующем году.

Нынешний Renault Logan Stepway 1 / 3 Нынешний Renault Logan Stepway 2 / 3 Нынешний Renault Logan Stepway 3 / 3

Нынешний Renault Logan Stepway на сегодняшний день в России предлагается по цене от 864 000 рублей (1.6 МТ, 82 л.с.). Более мощная 102-сильная версия с 4-ступенчатым «автоматом» оценивается минимум в 943 000 рублей. Самый дорогой кросс-седан комплектуется 113-сильным 1.6 и вариатором – от 958 000 рублей.

Напомним, в мае был официально представлен преемник Логана, который получил имя Taliant.