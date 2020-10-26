Новый спорткар McLaren может получить лёгкую основу и установку с отдачей более 608 л.с.

Компания McLaren появилась в 1963 году, её основали новозеландский гонщик Формулы-1 Брюс Макларен и американец Тед Майер. При этом до разработки дорожных автомобилей производитель добрался только в 1989-ом, а первая модель – McLaren F1 – появилась ещё через три года. Сейчас штаб-квартира фирмы находится в городе Уокинг (графство Суррей, Англия), она продолжает заниматься очередной новинкой, в роли которой выступит гибридный спорткар.



На фото: McLaren 570S

Новинка, вероятно, займёт место «двухдверки» 570S, которую отправляют в отставку, правда, ценник, скорее всего, окажется выше. Ожидается, что подключаемый гибрид, разработкой которого занимается McLaren, войдёт в недавно сформированную серию HPH (High Performance Hybrid).

Как сообщает британский Autocar, новый суперкар откажется от твин-турбомотора V8 объёмом 3,8 литра. Вместо него в основу установки подзаряжаемого гибрида ляжет бензиновый битурбомотор V6 (Ricardo, как и V8), который будет работать в тандеме с «электроначинкой». Точных характеристик пока нет, сообщается лишь, что совокупная отдача превысит 608 л.с., а максимальный крутящий момент окажется более 600 Нм, которые выдаёт 3,8-литровый V8.



Ёмкость входящего в состав установки аккумулятора не указана. Пробег на чисто электрической тяге у нового гибрида, вероятно, окажется «средним». По предварительным данным, он будет чуть меньше 32 километров (издание не уточняет, по какому циклу вели расчёт, но, вероятно, это используемый в Европе WLTP).

В McLaren пока не рассекретили информацию о том, сколько будет весить гибридный спорткар, хотя ранее глава компании Майк Флюитт отметил, что новинка будет тяжелее по сравнению с 570S примерно 30-40 кг. Ожидается, что его вес в итоге окажется равен примерно 1500 кг.



Для того, чтобы добиться этого в компании разрабатывают лёгкую платформу – McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA). Она заменит конструкцию, которая дебютировала ещё в 2009 году на MP4-12C: это цельный углепластиковый монокок MonoCell, к которому крепятся узлы и навесные детали из алюминия и углепластика (в 2015-ом её сменила переработанная архитектура MonoCell II).

Имя новинки пока не разглашается. Не исключено, что McLaren решит отойти от традиционной номенклатуры (названия актуальных моделей состоят из цифр и букв). Есть вероятность, что гибрид получит одно из наименований, которые фирма на разных рынках зарегистрировала в течение последних нескольких лет: Artura, Vion, Arkon, Veo или GTZ. Премьера гибридного спорткара британского бренда пройдёт в течение первых нескольких месяцев следующего года.

