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Новый Toyota Land Cruiser 300: первые изображения

28.02.2021 10142 3 4

Позавчера в Сети появились новые шпионские фотографии кузова следующего поколения популярного японского внедорожника. Пользуясь ими, мы представили, как будет выглядеть новинка.

 

Нынешний Land Cruiser 200 – самый настоящий долгожитель современного автомобильного рынка, ведь он был впервые представлен аж в 2007 году. С тех пор внедорожник пережил несколько модернизаций, самая существенная из которых случилась в 2015-м, когда он получил полностью новую переднюю часть и заметно обновился сзади. Теперь же на очереди долгожданная смена поколений, и пока информации о внешности Land Cruiser 300 не так уж и много: есть лишь несколько фотографий автомобиля в белой плёнке, на которых изображены отдельные фрагменты автомобиля, а также появившиеся позавчера фото невысокого качества, где можно увидеть практически голый кузов без колёс и передней части.

Рендер нового Toyota Land Cruiser 300

Можем предположить, что «лицо» нового Land Cruiser станет эволюционным развитием передней части нынешнего внедорожника. Мы изобразили вариант с увеличенной решёткой радиатора и новыми полностью светодиодными фарами с оригинальной Т-образной графикой ходовых огней, перекликающейся с будущей Toyota Tundra (ранее в Сети опубликовали фото фрагмента передней части нового пикапа). На шпионских фотографиях кузова видно, что подоконная линия станет восходящей за задними дверьми, также задние боковые окна сделают немного скошенными сверху. Скорее всего, зеркала будут установлены на ножки, как это уже сделано на новых кроссоверах RAV4 и Highlander. Сзади проглядывается форма новых L-образных фонарей, которые станут более узкими и угловатыми. Также ожидается, что внедорожник получит увеличенную до 2900 мм колёсную базу (на 50 мм больше нынешней), и это отражено на наших рендерах.

Рендер нового Toyota Land Cruiser 300

Новый Land Cruiser 300 сохранит лонжеронную раму, но при этом лишится бензинового атмосферного 4.6 V8. Вместо него моторную гамму пополнят турбированные 6-цилиндровые двигатели – бензиновый 3.5 и дизельный 3.3. Также к ним может добавиться и бензиновый «атмосферник» объёмом 4 литра.

Премьера нового Land Cruiser 300 ожидается в ближайшие месяцы.

Нынешний Toyota Land Cruiser 200
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Нынешний Toyota Land Cruiser 200
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Нынешний Toyota Land Cruiser 200
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Сегодня в России внедорожник нынешнего поколения предлагается с двумя вариантами моторов – вышеупомянутым бензиновым 4.6 V8 мощностью в 309 л.с. и дизельным 249-сильным 4.5 V8. Самая доступная бензиновая версия оценивается в 5 412 000 рублей, дизельная – на 180 тысяч дороже. Все модификации оснащены полным приводом и 6-ступенчатым «автоматом».

Между тем, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Toyota Highlander третьего поколения с пробегом.

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3 комментария
28.02.2021 17:42
Святослав Тришин

Время идет -а крузак принципиально не меняется, и это здОрово - его не пытаются хотя бы превратить в паркетник

1
28.02.2021 20:53
altersin

V8 только хотят убрать(

28.02.2021 20:54
altersin

Выглядит, как очередной рестайл 200-ки ))

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