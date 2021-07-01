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  • Новый Toyota Land Cruiser 300 стартует в России: пока только с бензиновым турбомотором V6

Новый Toyota Land Cruiser 300 стартует в России: пока только с бензиновым турбомотором V6

01.07.2021 388 0 0

На данный момент внедорожник нового поколения доступен на российском рынке в трех вариантах исполнения, причем базовая версия подорожала не так уж и сильно (по меркам модели, конечно).

 

«Трехсотый» Land Cruiser дебютировал меньше месяца назад, и Kolesa.ru побывал на презентации, все технические подробности о новинке – в нашем отдельном материале. А сегодня российский офис Toyota раскрыл цены и комплектации, дилеры начали принимать заказы. На нашем рынке Land Cruiser 300 пока доступен только с бензиновым битурбированным двигателем V6 3.5 мощностью 415 л.с. (650 Нм), который сочетается с десятиступенчатым «автоматом», привод – постоянный полный. Машины с 299-сильным дизелем появятся позже.

На первом этапе на выбор предложены три комплектации: Элеганс, Комфорт+ и «юбилейная» 70th Anniversary. Базовая версия по меркам флагмана подорожала не сильно, но при этом самый дешевый «двухсотый», как ни странно, богаче.

Базовый Land Cruiser 300 Элеганс

Итак, Toyota Land Cruiser 300 в исполнении Элеганс стоит от 5 613 000 рублей (за уходящий Land Cruiser 200 в одноименной комплектации просят минимум 5 412 000 рублей). В список оборудования такого «трехсотого» входят: светодиодные фары (рефлекторного типа), 18-дюймовые колеса, кнопка запуска мотора со сканером отпечатка пальца, мультимедийная система с 9-дюймовым дисплеем, водительское кресло с электрорегулировками в восьми направлениях и регулировкой поясничной опоры, камера заднего вида с омывателем, двухзонный климат-контроль и обогрев лобового стекла, кресла обиты тканью. Самый доступный LC 300 имеет блокировку межосевого дифференциала.

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У прежнего Land Cruiser 200 «в базе» есть четырехзонный «климат», подогрев всех сидений и рулевого колеса, а у LC 300 эти блага появляются начиная с версии Комфорт+ (да и то частично, ведь задние кресла Комфорта остались без обогрева). Также в арсенале «средней» комплектации нового внедорожника значатся: полностью светодиодная головная и задняя оптика (фары с омывателем), противотуманки с функцией подсветки поворотов, боковые подножки с подсветкой, черные диски. Салон Land Cruiser 300 Комфорт+ отделан искусственной кожей, у передних кресел есть вентиляция, в «приборке» — 7-дюймовый цветной дисплей. Еще у «среднего» исполнения есть дополнительные воздуховоды сзади, бокс с охлаждением в центральном подлокотнике, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, система помощи при движении по бездорожью (с функцией проекции пространства под днищем) и комплекс Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения, автоторможения и распознавания дорожных знаков). Кроме того, такой LC 300 имеет блокировку переднего и заднего дифференциалов, адаптивную систему регулировки жесткости подвески AVS и систему выбора режимов движения. Цена Комфорт+ — от 6 861 000 рублей.

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Наконец, Land Cruiser 300 70th Anniversary получил 20-дюймовые колеса, шильдики с названием версии, люк в крыше с электроприводом, мультимедиа-систему с экраном диагональю 12,3 дюйма и проекционный дисплей. Кресла «юбилейного» внедорожника обиты натуральной кожей, есть обогрев и вентиляция задних сидений. При этом у топового варианта нет блокировки переднего и заднего дифференциалов. За LC 300 70th Anniversary просят минимум 7 665 000 рублей.

Отметив, в прошлом году в России было продано 4907 внедорожников Toyota Land Cruiser 200 – это на 29% меньше, чем в 2019-м.

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