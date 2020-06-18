На сегодняшний день ульяновский пикап выпускается в единственном варианте кузова, однако мы в редакции «Колёса.ру» решили изобразить модель в более «тяжёлой» модификации.

История уазовского пикапа началась в 2000 году, именно тогда на Московском Международном Автосалоне была показана модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир» (на прошлой неделе мы опубликовали большую статью, посвящённую мифам и фактам об этом автомобиле). В последующие годы на выставки ещё несколько раз привозили видоизменённые образцы пикапа, однако в массовое производство автомобиль пошёл только в 2008 году. Он был построен уже на платформе внедорожника Патриот и получил обозначение UAZ Pickup. После нескольких модернизаций, аналогичных патриотовским, он выпускается и сегодня в единственном варианте с двойной кабиной. В то же время американские пикапы, например, имеют широкую гамму модификаций как кабины, так и грузовой платформы. В зависимости от грузоподъёмности им присваивают соответствующие индексы. Например, пикап Silverado от Chevrolet и его аналог Sierra от GMC представлены в версиях 1500, 2500 и 3500, такие же наименования имеет Ram (в прошлом Dodge Ram). А у Форда система индексов трёхзначная — соответственно, F-150, F-250 и F-350. Наибольшие индексы 350/3500 относятся к самым «тяжёлым» из пикапов, иногда к ним добавляют приставку Heavy Duty/Super Duty. Мы представили, как мог бы выглядеть УАЗ Пикап в подобном исполнении.

Как и в случае с американскими аналогами, УАЗ получил существенно увеличенную колёсную базу, вся прибавка которой ушла на грузовую платформу. Задние арки заметно расширены для размещения в них двускатных колёс. Так как размеры пикапа увеличились, ему положены дополнительные лампочки габаритов, которые расположились на крыше сразу за лобовым стеклом и на расширенных колёсных арках. Аналогично большим «американцам», ульяновский пикап получил увеличенные боковые зеркала, установленные на более длинные ножки.

Разумеется, такое изменение кузова потребует и существенных изменений в подвеске и раме, а также более мощного двигателя. Так, американские пикапы в самых «тяжёлых» версиях оснащаются многолитровыми (как правило, больше 6 литров) моторами V8, как бензиновыми, так и дизельными.

Стандартный УАЗ Пикап 1 / 2 Стандартный УАЗ Пикап 2 / 2

Сегодня УАЗ Пикап предлагается с двумя вариантами мотора, базовая 135-сильная версия 2.7 обойдётся минимум в 907 500 рублей. Цены на более мощную 150-сильную модификацию начинаются с отметки в 936 000 руб. Можно приобрести пикап и с «автоматом», базовый ценник составит 1 221 000 рублей, а в комплектации Статус модель оценивается в 1 465 000 руб.

Кстати, недавно мы сравнивали новый УАЗ Патриот и подержанный Toyota Land Cruiser Prado 120.