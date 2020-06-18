История уазовского пикапа началась в 2000 году, именно тогда на Московском Международном Автосалоне была показана модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир» (на прошлой неделе мы опубликовали большую статью, посвящённую мифам и фактам об этом автомобиле). В последующие годы на выставки ещё несколько раз привозили видоизменённые образцы пикапа, однако в массовое производство автомобиль пошёл только в 2008 году. Он был построен уже на платформе внедорожника Патриот и получил обозначение UAZ Pickup. После нескольких модернизаций, аналогичных патриотовским, он выпускается и сегодня в единственном варианте с двойной кабиной. В то же время американские пикапы, например, имеют широкую гамму модификаций как кабины, так и грузовой платформы. В зависимости от грузоподъёмности им присваивают соответствующие индексы. Например, пикап Silverado от Chevrolet и его аналог Sierra от GMC представлены в версиях 1500, 2500 и 3500, такие же наименования имеет Ram (в прошлом Dodge Ram). А у Форда система индексов трёхзначная — соответственно, F-150, F-250 и F-350. Наибольшие индексы 350/3500 относятся к самым «тяжёлым» из пикапов, иногда к ним добавляют приставку Heavy Duty/Super Duty. Мы представили, как мог бы выглядеть УАЗ Пикап в подобном исполнении.
Как и в случае с американскими аналогами, УАЗ получил существенно увеличенную колёсную базу, вся прибавка которой ушла на грузовую платформу. Задние арки заметно расширены для размещения в них двускатных колёс. Так как размеры пикапа увеличились, ему положены дополнительные лампочки габаритов, которые расположились на крыше сразу за лобовым стеклом и на расширенных колёсных арках. Аналогично большим «американцам», ульяновский пикап получил увеличенные боковые зеркала, установленные на более длинные ножки.
Разумеется, такое изменение кузова потребует и существенных изменений в подвеске и раме, а также более мощного двигателя. Так, американские пикапы в самых «тяжёлых» версиях оснащаются многолитровыми (как правило, больше 6 литров) моторами V8, как бензиновыми, так и дизельными.
Сегодня УАЗ Пикап предлагается с двумя вариантами мотора, базовая 135-сильная версия 2.7 обойдётся минимум в 907 500 рублей. Цены на более мощную 150-сильную модификацию начинаются с отметки в 936 000 руб. Можно приобрести пикап и с «автоматом», базовый ценник составит 1 221 000 рублей, а в комплектации Статус модель оценивается в 1 465 000 руб.
Кстати, недавно мы сравнивали новый УАЗ Патриот и подержанный Toyota Land Cruiser Prado 120.
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Никита-фантазер...
НИКОГДА уазу не сделать НИЧЕГО даже отдаленно похожего на американские пикапы, равно как и на американские внедорожники. Не надо обольщаться. У них (у уазовцев) для этого нет ничего - ни двигателей, ни опыта, ни знаний, ни культуры производства. Их удел - лепить то что они сейчас лепят, при поддержке государства, ибо без нее они моментально скатятся на то место, на котором должны находиться по законам рынка. Как и ВАЗ вобщем то. Что, скажете не так? Лишите их дотаций, отмените грабительскую растаможку на иномарки и грабительский транспортный налог на мощность "свыше 250 л/с". Ни УАЗ ни ВАЗ не протянут и месяца, потому что с их ценами и их качеством они осточертели уже всей стране! Знаю о чем говорю, имел и то и другое - в смысле и ВАЗ и УАЗ. Вернее оно меня имело. Именно "оно", никакой опечатки тут нет... Сейчас на Патриоте езжу, как подкоплю денег - постараюсь избавиться от него. И больше в жизни никакие силы даже под пытками не заставят меня приобрести ничего из их ассортимента, будь это "русский прадо" или как Вы тут разрисовали "Русский РАМ"
Где скопипастил? В скольких местах оставил? Боюсь, что ни одной из этих машин у вас во владении не было, как обычно в таких случаях.