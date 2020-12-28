Новые авто ×

Новый Volkswagen Tiguan уже в салонах

28.12.2020 4897 2 1

Более мощный, удобный и инновационный, чем когда-либо, новый Volkswagen Tiguan уже готов продемонстрировать свои преимущества в дилерских центрах «АА Мэйджор Авто»!

 

Интеллектуальные системы наделяют его исключительными способностями. Превосходная динамика обновленного внедорожника позволит именно вам решать, что возможно.

Стоимость бестселлера модельного ряда Volkswagen начинается от 1 749 900 руб. за комплектацию Respect1 , от 2 039 900 руб. за комплектацию Status1, от 2 549 900 руб. за комплектацию Exclusive1 и от 2 799 900 руб. за комплектацию R-line1.

Узнайте больше о новом Volkswagen Tiguan и станьте его первым обладателем в дилерских центрах «АА Мэйджор Авто» на МКАД 47 км и на Новорижском шоссе в 9 км от МКАД и на сайте www.major-vw.ru

1. Respect – Респекст. Status – Статус. Exclusive – Эксклюзив. R-line – Эр-лайн.

кроссовер Германия новые авто

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
28.12.2020 14:31
Bezerok

Ну тут и мотор и робот очень на любителя, как и жесткость подвески, я бы если бы хотел кроссовер реально семейный и комфортный присмотрелся бы к с5 аиркросс, подвеска там просто чума.

28.12.2020 15:56
Антонио

Более мощный, удобный и инновационный, чем когда-либо, новый Volkswagen Tiguan
Шта??? WTF!? В чем это он мощнее и инновационнее? Фары урезали, движки те же, зато вот цены ЕЩЁ мощнее,это да

Новые статьи

Статьи / История Европейская сборка, мощный мотор и рекорд скорости: мифы и факты про ВАЗ-2109 Когда в 1985 году на дороги огромной страны вышла принципиально новая модель Волжского автозавода, наибольшее количество вопросов вызвал даже не её передний привод, а число дверей. Ведь до т... 26360 0 10 26.12.2020
Статьи / Практика Дошиповка облысевших зимних шин: бессмысленно и опасно. Или нет? Услуга по дошиповке шин становится тем востребованнее, чем дороже становятся зимние шины и чем меньше снега выпадает зимой в некоторых регионах России. Наличие такой услуги – это, конечно, х... 3731 0 12 25.12.2020
Статьи / Авто с пробегом Kia Mohave с пробегом: капризы АБС, удачная 8-ступка и почти идеальный дизель Нередко бывает так, что по ходу развития модели её техника усложняется, улучшаются эксплуатационные характеристики, а вот надежность падает. С Kia Mohave ситуация получилась обратная – более... 4067 2 10 23.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 173518 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 69200 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 55423 8 62 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings