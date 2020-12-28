Новый Volkswagen Tiguan уже в салонах

Более мощный, удобный и инновационный, чем когда-либо, новый Volkswagen Tiguan уже готов продемонстрировать свои преимущества в дилерских центрах «АА Мэйджор Авто»!

Интеллектуальные системы наделяют его исключительными способностями. Превосходная динамика обновленного внедорожника позволит именно вам решать, что возможно.



Стоимость бестселлера модельного ряда Volkswagen начинается от 1 749 900 руб. за комплектацию Respect1 , от 2 039 900 руб. за комплектацию Status1, от 2 549 900 руб. за комплектацию Exclusive1 и от 2 799 900 руб. за комплектацию R-line1.

Узнайте больше о новом Volkswagen Tiguan и станьте его первым обладателем в дилерских центрах «АА Мэйджор Авто» на МКАД 47 км и на Новорижском шоссе в 9 км от МКАД и на сайте www.major-vw.ru

1. Respect – Респекст. Status – Статус. Exclusive – Эксклюзив. R-line – Эр-лайн.