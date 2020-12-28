Новый Volkswagen Tiguan уже в салонах

Интеллектуальные системы наделяют его исключительными способностями. Превосходная динамика обновленного внедорожника позволит именно вам решать, что возможно.
Стоимость бестселлера модельного ряда Volkswagen начинается от 1 749 900 руб. за комплектацию Respect1 , от 2 039 900 руб. за комплектацию Status1, от 2 549 900 руб. за комплектацию Exclusive1 и от 2 799 900 руб. за комплектацию R-line1.
Узнайте больше о новом Volkswagen Tiguan и станьте его первым обладателем в дилерских центрах «АА Мэйджор Авто» на МКАД 47 км и на Новорижском шоссе в 9 км от МКАД и на сайте www.major-vw.ru
1. Respect – Респекст. Status – Статус. Exclusive – Эксклюзив. R-line – Эр-лайн.
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Ну тут и мотор и робот очень на любителя, как и жесткость подвески, я бы если бы хотел кроссовер реально семейный и комфортный присмотрелся бы к с5 аиркросс, подвеска там просто чума.
Более мощный, удобный и инновационный, чем когда-либо, новый Volkswagen Tiguan
Шта??? WTF!? В чем это он мощнее и инновационнее? Фары урезали, движки те же, зато вот цены ЕЩЁ мощнее,это да