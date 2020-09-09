Новый VW Golf Variant: более просторный салон и полноприводная кросс-версия Alltrack

Универсалы С-класса продолжают пользоваться стабильным спросом у европейцев, и такой кузов, наконец, появился у «восьмого» Гольфа. По уровню комфорта для пассажиров новый фольксвагеновский «сарай» не уступает родственной Skoda Octavia Combi.

Если Skoda Octavia четвёртого поколения стартовала на европейском рынке именно с кузовом универсал, то новый Golf «мариновал» своих жаждущих практичности покупателей более десяти месяцев после дебюта базового хэтчбека. Полагаем, что их ожидания не будут обмануты: по величине колёсной базы новый Golf Variant догнал Octavia Combi — 2686 мм, что на 66 мм больше, чем у предшественника. 48 мм из этой прибавки пошли на увеличение длины пассажирской части салона, а конкретно запас пространства для ног задних пассажиров вырос на 38 мм.

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Багажник тоже стал больше: базовый объём теперь составляет 611 л, что 6 л больше, чем у универсала седьмого поколения. Объём при сложенных задних сиденьях вырос на 22 л до 1642 л. Но по части багажника Octavia Combi всё же лучше: от 640 до 1700 л — таково распределение ролей среди марок концерна Volkswagen: Skoda при прочих равных должна быть хоть в чём-нибудь практичнее.



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Подробные технические характеристики пока не объявлены, но ясно, что «дежурная» линейка силовых агрегатов будет такой же, как у хэтчбека, кроме разве что базовой 90-сильной версии бензинового мотора 1.0 TSI. Двигателям 1.0 TSI на 110 л.с. и 1.5 TSI на 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым «автоматом» DSG положен 48-вольтовый гибридный довесок в виде стартер-генератора. 2,0-литровый дизель (115 либо 150 л.с.) пока обходится без него.



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Будет ли Golf Variant доступен со 150-сильной plug-in гибридной силовой установкой, пока непонятно, но скорее всего будет, равно как и в спортивных исполнениях GTI, GTD и GTE, которые уже есть у хэтчбека.



Версия Variant Alltrack — пока тёмная лошадка. Volkswagen сообщает, что у неё увеличенный дорожный просвет, но не указывает конкретных цифр. Известно также, что полный привод для версии Alltrack будет обязательным, тогда как Octavia Scout теперь доступна и с передним приводам. Какими двигателями будет оснащаться Variant Alltrack, производитель не сообщает.

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Европейские дилеры начнут принимать предварительные заказы на Golf Variant и Golf Variant Alltrack уже завтра, а в России эти машины можно не ждать.



Добавим, что по итогам первых семи месяцев 2020 года VW Golf сохраняет абсолютное лидерство на европейском рынке: по данным ресурса CarSalesBase, продано 152 314 шт., но Renault Clio дышит в спину — 144 469 шт. Третье место занимает Peugeot 208 с результатом 106 192 проданных экземпляров. Skoda Octavia разошлась тиражом 98 192 шт.