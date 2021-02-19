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  • Новый VW Touareg съела плесень. Владелец отсудил у дилера более 7 млн рублей

Новый VW Touareg съела плесень. Владелец отсудил у дилера более 7 млн рублей

19.02.2021 94 0 0

Протечка в крыше привела к полному поражению кроссовера грибком. Отремонтировать машину невозможно, дальнейшая эксплуатация опасна для жизни.

 

Летом 2018 года Владимир Нестеров из Миасса купил за 5,05 млн рублей у челябинского дилера VW, компании «Гольфстрим», только вышедший тогда на российский рынок кроссовер Touareg третьего поколения. Радость от покупки была недолгой: примерно через полгода запах нового автомобиля сменился запахом плесени, стали часто запотевать стёкла. Наблюдения показали, что вода скапливается в ниши для запасного колес — эта ниша впоследствии и стала рассадником плесени.

Во время первого ТО Владимир обратил внимание дилера на сырость и неприятный запах в салоне кроссовера, но ответственный механик списал всё на климатические условия и обещал, что со временем всё пройдёт. Через год эксплуатации неприятный запах стал невыносимым, и Владимиру пришлось практически поселиться у дилера, чтобы понять, что происходит. Как сообщают «Российская газета» и челябинский информационный портал 74.ru, дилер пытался устранить протечку: менял уплотнитель крышки багажника, снимали обшивку крыши и наносили на швы герметик, но всё было тщетно — плесень буквально пожирала автомобиль.

Осенью 2019 года плесень в машине спровоцировала у дочки Владимира острую аллергическую реакцию — врач запретил ей не то что ездить, а даже близко приближаться к заражённому автомобилю. После этого Владимир решил избавиться от кроссовера. Устные переговоры с дилером ни к чему не привели: тот не соглашался забирать дефектный автомобиль и возвращать его полную стоимость. Тогда Владимир обратился к продавцу с официальной письменной претензией, не получил ответа, и обратился с исковым заявлением в Калининский районный суд Челябинска.

Суд назначил две экспертизы: техническая установила, что вода скапливается в багажнике из-за шланга для стока воды, неприсоединенного к дренажному каналу панорамной крыши, а санитарная зафиксировала, что концентрация плесени в машине более чем в два раза превышает опасный для здоровья порог. В итоге, в августе прошлого года суд встал на сторону истца, обязал дилера выплатить ему полную стоимость автомобиля (5,05 млн рублей) рублей, 450 тысяч рублей разницы в стоимости с аналогичным новым Туарегом, 1,5 млн рублей штрафа и компенсацию всех судебных расходов — всего получилось 7,3 млн рублей.

Дилер подал апелляцию в Челябинский областной суд. Продавец считает, что Touareg заплесневел из-за неправильной эксплуатации владельцем, что жалобы были именно на влажность, а не на грибок, и что связи между двумя этими явлениями нет. Выводы технической экспертизы ответчик назвал несостоятельными, утверждая, что в крыше четыре шланга для отвода воды, и если соскочил один, другие должны отводить воду. Сам выявленный дефект представитель дилера назвал несущественным — мол, он не может быть причиной для расторжения договора купли-продажи.

Апелляционную инстанцию доводы ответчика не убедили и она подтвердила решение районного суда. Новое решение уже вступило в законную силу. Что будет делать продавец со сгнившим Туарегом, неизвестно. Экспертиза установила, что на его ремонт (фактически полную замену салона) потребуется более 3 млн рублей плюс санитарная обработка, и вряд ли дилер захочет делать его за свой счёт. Скорее всего, машину придётся уничтожить, тем более что даже находиться рядом с ней опасно.

Россия законы Volkswagen Volkswagen Touareg

 

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