Новый «заряженный» седан Subaru WRX получил ОТТС: российский рынок всё ещё в планах

Правда, если такая «четырехдверка» и доберется до РФ, то не раньше следующего года. Модель сертифицирована с турбомотором 2.4 и двумя коробками.

Мировая премьера «горячего» седана Subaru WRX нового поколения состоялась минувшей осенью. А в конце лета текущего года модель должна была появиться на российском рынке, о чем Kolesa.ru рассказали в местном офисе марки. Однако в связи с нынешними событиями компания скорректировала свои планы. Важно, что Subaru всё ещё собирается привезти к нам такой седан (по крайней мере, пока собирается), новый планируемый срок появления на рынке РФ – 2023 год. Тем временем модель уже получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Напомним, в новом поколении WRX переехал на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform), благодаря чему выросла жесткость кузова на кручение, вдобавок увеличена жесткость в местах крепления подвесок. Кроме того, снижен центр тяжести. Седан подрос: длина равна 4670 мм (+75 мм по сравнению с предшественником), колесная база увеличена на 25 мм – теперь 2675 мм.



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Двигатель такой же, как у американской и японской версий: оппозитник FA24 2.4 с турбонаддувом, мотор выдает 275 л.с. и 350 Нм (у японского WRX S4 мощность аналогичная, но максимальный крутящий момент выше – 375 Нм), он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или модернизированным вариатором. Разумеется, седан по умолчанию имеет полный привод.



К слову, модель предыдущей генерации еще «висит» на российском сайте Subaru, но прайс-листа уже нет. Прежняя «четырехдверка» в РФ была представлена с двухлитровым турбодвигателем FA20 мощностью 268 л.с. (350 Нм), также предлагался экстремальный вариант STI с 300-сильным турбомотором 2.5 (у седана нового поколения с ДВС версии STI не будет).

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Для российского свежего WRX заявлены климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, люк в крыше, мультимедиа-система с навигатором, адаптивный круиз-контроль со стереокамерой для контроля дистанции за впереди идущей машиной, системы мониторинга «слепых» зон и автоматического переключения света фар.



Как и прежде, Subaru WRX производят в Японии.