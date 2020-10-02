Нужна новая резина? Пройди тест и получи зимние шины MICHELIN в подарок!

Попытать свою удачу, став участником конкурса от Kolesa.ru и Michelin, можно с сегодняшнего дня до 2 ноября включительно.

Вниманию всех удачливых, а также тех, кто никогда раньше не выигрывал в конкурсах, – возможно, сегодня именно ваш день! Есть шанс выиграть отличные призы от нашего партнёра – шинной компании Michelin. Так, главному призёру нашего нового розыгрыша достанется в подарок комплект шин: либо MICHELIN X-Ice Snow, либо MICHELIN X-Ice North 4 – выберет сам победитель.

Ещё 18 победителей получат ценные и полезные сувениры от партнёра: разыгрываются три пледа, четыре Power Bank, пять рюкзаков и шесть шапок – всё в фирменном стиле и с символикой Michelin.

Для того, чтобы стать участником конкурса и претендовать на один из 19 призов, нужно в период со 2 октября по 2 ноября 2020-го ответить на вопросы познавательного теста по теме шин (правильно или нет, не имеет значения) и разместить свой результат в социальных сетях ВКонтакте и/или Instagram.

Для этого пользователям предлагается либо сделать репост результата теста с комментарием «Участвую» под закрепленным постом с конкурсом в группе «Kolesa.ru | Колёса.ру». Либо разместить сторис со скриншотом результата и отметкой аккаунта Kolesa.ru на своей странице в Instagram.

Все 19 победителей будут выбраны случайным образом, организаторы объявят их в период с 2 по 6 ноября, а призы вручат до 15 декабря. Шанс выиграть комплект новых зимних шин или же один из фирменных сувениров есть у каждого!