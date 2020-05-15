О компании «ДжейСиАй Корпорейшн»

Компания «ДжейСиАй Корпорейшн» – японское научно-производственное предприятие. Специализируется на разработке и выпуске моторных масел, трансмиссионных и охлаждающих жидкостей, консистентных смазок и других смазочных материалов. В линейке представлены продукты легкомоторного, тяжеломоторного и промышленного назначения. Компанию основала группа химиков, которая занималась разработкой смазывающих материалов для мировых брендов на контрактной основе. Наиболее известным проектом компании «ДжейСиАй Корпорейшен» стала линейка моторных масел Takayama . Бренд предлагает продукты российского и японского производства, представленные на рынке в пластиковой и жестяной таре соответственно.

На правах рекламы



Предыстория появления бренда

В 2015 году группа выпускников университета Тохоку получила патент на новую технологию производства присадок для моторных масел. Предложенная студентами схема повышала эффективность использования дитиокарбамата молибдена (органического молибдена, MoDTC) в составе смазывающих материалов. Технология получила название «Текйо» (яп. 適応 адаптация).



Авторы патента предложили свое изобретение крупным производителям моторных масел в Японии и других странах. На международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах технология «Текйо» привлекла внимание представителей компании UPEC, которая на то время являлась крупнейшим в России разработчиком смазочных материалов и антифризов. Изобретателям и производителю удалось договориться.

Итогом длительных согласований стало создание совместного предприятия «ДжейСиАй Корпорейшен» (JCI Corporation – Japan Chemical Innovations Corporation). Основатели компании решили, что придуманное название как нельзя лучше описывает направление ее деятельности. Новое предприятие начало производство линейки моторных масел под брендом Takayama. Имя было выбрано в честь одного из японских городов, расположенных в префектуре Гифу.

О Такаяме

Поселение Такаяма в префектуре Гифу на острове Хонсю долгое время служило обычной станцией для отдыха на главной дороге. Со временем из небольшой деревушки вырос настоящий город-замок с богатой историей. Атмосфера в Такаяме, по утверждению жителей, сравнима с прелестью Киото, а малочисленное население отличается спокойным, добрым и гостеприимным нравом. Даже сейчас в городе проживает не более 65 000 человек.



Такаяма расположена почти в самом центре Японии, но ей удалось избежать участи большинства мегаполисов страны. Город не затронула тотальная урбанизация с массовой застройкой жилыми и офисными многоэтажными зданиями. Улицы Такаямы сохраняют свой средневековый облик и уникальный стиль. Это одно из красивейших мест в Японии. Со всех сторон Такаяма окружена горами.

Детство господина Сакагучи, генерального директора «ДжейСиАй Корпорейшн», прошло в одном из небольших домов города. Впоследствии семья была вынуждена продать все имущество и переехать в пригород Токио ради карьеры отца, но дети сохранили теплые чувства и воспоминания о Такаяме. Став руководителем крупной компании, Сакагучи предложил назвать бренд по имени своей родины – Takayama.

О логотипе и названии

Ведущий разработчик технологии «Текйо» – господин Номура Кайто – еще в пору своей юности придумал интересную картинку, изображавшую дракона в круге. Долгое время этот образ существовал только в записной книжке своего создателя и часто появлялся на полях его тетрадей и документов. Когда господин Кайто стал одним из первых лиц успешной компании, он применил все свои наработки, накопленные за многие годы. Важным предложением стало использование образа дракона в качестве логотипа для нового бренда смазывающих материалов. Идея понравилась соучредителям компании, и зарисовки господина Кайто отправили на доработку дизайнерам. Совместно с автором изображения был выбран светлый малиново-красный цвет и изменена форма дракона. Так появился современный логотип Takayama.

История становления

2010-2014 гг. Разработка и тестирование технологии «Текйо».

Разработка и тестирование технологии «Текйо». 2015 г. Испытания технологии прошли успешно. Разработчики получают патент.

Испытания технологии прошли успешно. Разработчики получают патент. 2017 г. Часть продуктов линейки Takayama запущена в производство. Одновременно ведется доработка рецептур, заключаются контракты с производителями базовых масел и присадок. В том же 2017 году генеральным директором «ДжейСиАй Корпорейшен» становится господин Сакагучи Сугуру. Новый руководитель имеет богатый опыт развития бизнеса за рубежом и начинает активную работу над многообещающим проектом по раскрутке нового бренда.

Часть продуктов линейки Takayama запущена в производство. Одновременно ведется доработка рецептур, заключаются контракты с производителями базовых масел и присадок. В том же 2017 году генеральным директором «ДжейСиАй Корпорейшен» становится господин Сакагучи Сугуру. Новый руководитель имеет богатый опыт развития бизнеса за рубежом и начинает активную работу над многообещающим проектом по раскрутке нового бренда. 2018 г. Моторные масла Takayama экспортируются на продажу в Россию, в страны СНГ, Средней и Юго-Восточной Азии.

Моторные масла Takayama экспортируются на продажу в Россию, в страны СНГ, Средней и Юго-Восточной Азии. 2019 г. Линейка Takayama совершенствуется. Уровень продаж растет, бренд становится узнаваемым во многих странах мира.

Современная структура компании

Головной офис компании расположен в Японии, в городе Токио. Оттуда осуществляется управление производством. Токийский офис также отвечает за разработку новых продуктов для японского завода. Представительство «ДжейСиАй Корпорейшен» в Москве было открыто в конце 2009 года. Столичный офис управляет маркетингом, дистрибьюторскими сетями и производственным комплексом в России. Близкий партнер и подрядчик «ДжейСиАй Корпорейшн» – компания UPEC – взяла на себя обязательства по заключению контрактов с третьими лицами и отвечает за оформление документов и реализацию различных трудозатратных задач. UPEC также является одним из крупнейших российских производителей моторных масел, охлаждающих и транмиссионных жидкостей.

Транскрипция имен основателей и руководителей Takayama