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О компании «ДжейСиАй Корпорейшн»

15.05.2020 141 0 3

Компания «ДжейСиАй Корпорейшн» – японское научно-производственное предприятие. Специализируется на разработке и выпуске моторных масел, трансмиссионных и охлаждающих жидкостей, консистентных смазок и других смазочных материалов. В линейке представлены продукты легкомоторного, тяжеломоторного и промышленного назначения. Компанию основала группа химиков, которая занималась разработкой смазывающих материалов для мировых брендов на контрактной основе. Наиболее известным проектом компании «ДжейСиАй Корпорейшен» стала линейка моторных масел Takayama. Бренд предлагает продукты российского и японского производства, представленные на рынке в пластиковой и жестяной таре соответственно.

 

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Предыстория появления бренда

В 2015 году группа выпускников университета Тохоку получила патент на новую технологию производства присадок для моторных масел. Предложенная студентами схема повышала эффективность использования дитиокарбамата молибдена (органического молибдена, MoDTC) в составе смазывающих материалов. Технология получила название «Текйо» (яп. 適応 адаптация).

Авторы патента предложили свое изобретение крупным производителям моторных масел в Японии и других странах. На международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах технология «Текйо» привлекла внимание представителей компании UPEC, которая на то время являлась крупнейшим в России разработчиком смазочных материалов и антифризов. Изобретателям и производителю удалось договориться.

Итогом длительных согласований стало создание совместного предприятия «ДжейСиАй Корпорейшен» (JCI Corporation – Japan Chemical Innovations Corporation). Основатели компании решили, что придуманное название как нельзя лучше описывает направление ее деятельности. Новое предприятие начало производство линейки моторных масел под брендом Takayama. Имя было выбрано в честь одного из японских городов, расположенных в префектуре Гифу.

О Такаяме

Поселение Такаяма в префектуре Гифу на острове Хонсю долгое время служило обычной станцией для отдыха на главной дороге. Со временем из небольшой деревушки вырос настоящий город-замок с богатой историей. Атмосфера в Такаяме, по утверждению жителей, сравнима с прелестью Киото, а малочисленное население отличается спокойным, добрым и гостеприимным нравом. Даже сейчас в городе проживает не более 65 000 человек.

Такаяма расположена почти в самом центре Японии, но ей удалось избежать участи большинства мегаполисов страны. Город не затронула тотальная урбанизация с массовой застройкой жилыми и офисными многоэтажными зданиями. Улицы Такаямы сохраняют свой средневековый облик и уникальный стиль. Это одно из красивейших мест в Японии. Со всех сторон Такаяма окружена горами.

Детство господина Сакагучи, генерального директора «ДжейСиАй Корпорейшн», прошло в одном из небольших домов города. Впоследствии семья была вынуждена продать все имущество и переехать в пригород Токио ради карьеры отца, но дети сохранили теплые чувства и воспоминания о Такаяме. Став руководителем крупной компании, Сакагучи предложил назвать бренд по имени своей родины – Takayama.

О логотипе и названии

Ведущий разработчик технологии «Текйо» – господин Номура Кайто – еще в пору своей юности придумал интересную картинку, изображавшую дракона в круге. Долгое время этот образ существовал только в записной книжке своего создателя и часто появлялся на полях его тетрадей и документов. Когда господин Кайто стал одним из первых лиц успешной компании, он применил все свои наработки, накопленные за многие годы. Важным предложением стало использование образа дракона в качестве логотипа для нового бренда смазывающих материалов. Идея понравилась соучредителям компании, и зарисовки господина Кайто отправили на доработку дизайнерам. Совместно с автором изображения был выбран светлый малиново-красный цвет и изменена форма дракона. Так появился современный логотип Takayama.

История становления

  • 2010-2014 гг. Разработка и тестирование технологии «Текйо».
  • 2015 г. Испытания технологии прошли успешно. Разработчики получают патент.
  • 2017 г. Часть продуктов линейки Takayama запущена в производство. Одновременно ведется доработка рецептур, заключаются контракты с производителями базовых масел и присадок. В том же 2017 году генеральным директором «ДжейСиАй Корпорейшен» становится господин Сакагучи Сугуру. Новый руководитель имеет богатый опыт развития бизнеса за рубежом и начинает активную работу над многообещающим проектом по раскрутке нового бренда.
  • 2018 г. Моторные масла Takayama экспортируются на продажу в Россию, в страны СНГ, Средней и Юго-Восточной Азии.
  • 2019 г. Линейка Takayama совершенствуется. Уровень продаж растет, бренд становится узнаваемым во многих странах мира.

Современная структура компании

Головной офис компании расположен в Японии, в городе Токио. Оттуда осуществляется управление производством. Токийский офис также отвечает за разработку новых продуктов для японского завода. Представительство «ДжейСиАй Корпорейшен» в Москве было открыто в конце 2009 года. Столичный офис управляет маркетингом, дистрибьюторскими сетями и производственным комплексом в России. Близкий партнер и подрядчик «ДжейСиАй Корпорейшн» – компания UPEC – взяла на себя обязательства по заключению контрактов с третьими лицами и отвечает за оформление документов и реализацию различных трудозатратных задач. UPEC также является одним из крупнейших российских производителей моторных масел, охлаждающих и транмиссионных жидкостей.

Транскрипция имен основателей и руководителей Takayama

Япония технологии заводы

 

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