О выплатах и ремонте: Верховный суд РФ принял несколько важных решений, касающихся ОСАГО

Одним из обязательных документов для автовладельцев в РФ является полис страхования автогражданской ответственности, за управление ТС без действующего ОСАГО грозит штраф в размере 800 рублей (со скидкой в 20-дневный срок – 400 рублей). Напомним, в этом сегменте страхования сейчас установлен приоритет ремонта над денежной формой возмещения ущерба: на практике это означает, что страховые компании обязаны чинить повреждённые в ДТП автомобили потерпевшей стороны. Согласно нынешним нормам, работы должны проводиться только с использованием новых, но необязательно оригинальных запчастей (исключения могут быть по договорённости с автовладельцем).

Иногда с ремонтом по ОСАГО бывают проблемы: нарушения сроков выполнения работ, некачественные детали, которые использовала станция техобслуживания, либо претензии клиентов могут возникать к качеству самих восстановительных работ. Такие случаи доходят и до судов. Теперь Пленум Верховного суда принял новое постановление, которое обобщает судебную практику по «автогражданке»: как сообщает АСН, этот документ придёт на смену постановлению Пленума ВС от 26 декабря 2017 г. №58.



Изначально в проекте нового акта содержалась норма, предполагавшая выплаты сверх лимита в размере 400 тыс. рублей при некачественной организации ремонта автомобиля. Она вызвала резкую критику Российского союза автостраховщиков и страховых компаний. В итоге в финальную версию документа этот пункт не вошёл. Согласно утверждённой формулировке, «потерпевший должен быть постановлен в то положение, в котором он находился бы, если страховщик исполнил обязательства надлежащим образом». Также в постановлении теперь есть указание на то, что «страховое возмещение осуществляется в пределах установленной законом об ОСАГО страховой суммы», в предыдущей редакции акта его не было.

В постановлении говорится также о том, что потерпевшая сторона имеет право требовать возмещения убытков, если по вине страховой компании ремонт не был проведён или оказался ненадлежащим. В том случае, если страховых выплат недостаточно для проведения восстановительных работ, виновник ДТП должен будет возместить разницу. Речь идёт о разнице между страховым возмещением и фактическим размером ущерба, причём только в том случае, если выплат по ОСАГО не хватает на завершение ремонта. При этом виновник аварии должен возместить только тот ущерб, который был нанесён транспортному средству потерпевшего, а на вред жизни, здоровью или повреждение недвижимости это постановление не распространяется.



В документе указано, что виновник ДТП может требовать уменьшить размер возмещения ущерба в случае, если сможет найти другой способ отремонтировать машину потерпевшего, или же у него получится доказать, что запрашиваемые выплаты пойдут не на восстановление, а на улучшение автомобиля.

Есть ещё один важный момент, касающийся восстановительного ремонта машин в рамках договоров ОСАГО. Верховный суд РФ постановил, что детали, узлы и агрегаты после ремонта автомобилей остаются у страховщика (если иное не установлено соглашением с потерпевшим). При этом страховая компания имеет право распоряжаться заменёнными поврежденными комплектующими по своему усмотрению.



Стоит отметить, что по-прежнему автогражданская ответственность нового собственника автомобиля не может быть признана застрахованной по полису ОСАГО предыдущего владельца. Дело в том, что ранее рассматривалась норма, при которой следующий собственник мог пользоваться полисом, если был допущен к управлению ТС ранее, согласно ОСАГО предыдущего владельца. Но до окончательной редакции постановления пленума ВС этот пункт так и не добрался.