Объявленный новым поколением кроссовер Geely Okavango: больше версий

24.11.2025 383 0 0

В качестве модели следующего поколения фирма Geely позиционирует рестайлинговую версию Okavango. Модели подправили внешность. Интерьер в целом прежний, при этом покупателям стал доступен пяти- или шестиместный SUV, тогда как семь мест теперь опция. Наконец, кроссовер предложен с двумя моторами на выбор.

В Китае начали принимать заказы на модернизированный кроссовер Geely HaoYue L, анонсированный еще в октябре. Напомним, в других странах, включая Россию, модель зовется Okavango. Свежий же паркетник на родине официально объявлен новым, третьим по счету поколением. Однако на самом деле это лишь очередной рестайлинг SUV, который в строю с 2020-го. Очевидно, второй генерацией на родине считают кроссовер после масштабного обновления 2022 года.

На этот раз Geely HaoYue L обрел другой передний бампер. Радиаторная решетка стала меньше, вдобавок расположенные на ней вертикальные «прутья» сделали двойными. Как и прежде, стандартные колеса – 19-дюймовые. А вот топ-версии отныне положены 20-дюймовые диски нового дизайна. Корму же реформы не затронули.

Из-за нового бампера паркетник прибавил в длину 5 мм – этот показатель отныне составляет 4865 мм. Колесная база не изменилась – 2825 мм.

Интерьер в целом прежний, разве что появились новые цвета материалов отделки, плюс мультимедийная система теперь работает на операционной системе Flyme Auto. Зато если раньше кроссовер со стандартным дизайном был доступен только в семиместном исполнении, то после рестайлинга начальные версии Geely HaoYue L имеют пятиместный салон, более дорогие варианты – шестиместные. Ну а семь мест отныне опция для всех комплектаций, за исключением базовой. Также отметим, что в Китае еще представлен шестиместный паркетник с оригинальной внешностью, он считается отдельной «престижной» моделью, такой SUV обновлять пока не стали.

Всего у свежего Geely HaoYue L четыре комплектации. Три из них оснащены новой для модели бензиновой турбочетверкой 1.5, которая выдает 181 л.с. и 290 Нм. А под капотом топового кроссовера установлен прежний турбомотор 2.0 (218 л.с., 325 Нм). Коробка едина для всех вариантов – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод в любом случае только передний.

В арсенале самого дешевого кроссовера значатся: виртуальная приборка диагональю 10,2 дюйма, мультимедиа с планшетом на 14,6 дюйма, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, обычный круиз-контроль. Начиная со второй по старшинству версии появляются панорамный люк, электропривод багажной двери и камеры кругового обзора. Два оставшихся варианта – это еще подогрев, вентиляция и массажер кресел первого и второго ряда, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Без учета акций обновленный Geely HaoYue L предварительно оценили в 103 900 – 133 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,15 млн – 1,5 млн рублей по актуальному курсу. После старта «живых» продаж, который состоится чуть позже, реальные цены наверняка окажутся ниже. Когда обновится глобальный Geely Okavango – информации пока нет.

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Geely Geely Okavango Geely HaoYue
0 комментариев

