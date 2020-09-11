Обходной манёвр: автомобили Lada будут собирать на ЗАЗе под прикрытием Renault

Запорожский автозавод официально объявил о начале сборки автомобилей Groupe Renault. Неофициальные источники утверждают, что три из четырёх освоенных заводом моделей — это Лады. Таким образом российскому бренду удалось обойти наложенный правительством Украины запрет на ввоз машин из России (вступил в силу 1 января этого года) и вернуться на украинский рынок.

ЗАЗ полностью прекратил выпуск легковых автомобилей в 2018 году, после чего пребывал в тлеющем состоянии, выпуская мелкими партиями автобусы, тракторы и спецтехнику. Летом этого года в СМИ появилась информация о поставках на ЗАЗ машинокомплектов Lada и аудите предприятия представителями Groupe Renault, а вчера ЗАЗ официально объявил о возобновлении производства легковушек.

В официальном сообщении в качестве партнёра указана именно Groupe Renault, об АВТОВАЗе ни слова. По ясно, что поскольку марка Lada входит структуру Groupe Renault, то последняя вправе выпускать на ЗАЗе что угодно — запрет Кабмина Украины распространяется именно на ввоз готовых машин из РФ, а не на их производство. Полагаем, что в правительстве в курсе, какие именно модели будет делать ЗАЗ и не станет выдумывать новые преграды, ведь возобновление полноценной работы ЗАЗа — безусловный плюс для экономики Украины в целом и Запорожья в частности.

По данным украинского издания Auto-Consulting, на ЗАЗе пропишутся модели Lada Vesta, XRAY и Largus, а бренд Renault будет представлен на заводе лишь кроссовером Arkana, который станет для украинского рынка новинкой. На украинском потребительском сайте Lada можно увидеть также внедорожник 4х4 и Гранту — возможно они тоже будут локализованы на ЗАЗе.

Марка Renault на данный момент является лидером украинского авторынка: по данным аналитического агентства «Автостат», за первое полугодие 2020-го она реализовала здесь 6331 автомобиль, на 5,1% больше, чем за первое полугодие 2019-го, и это несмотря на пандемию COVID-19. Второе место — у марки Toyota: продано 5366 автомобилей (-3,2%). Третье — у Kia: 3093 шт. (-5,4%). Самой продаваемой моделью стал кроссовер Kia Sportage – продано 2633 экземпляра. Общий объём украинского рынка новых легковых машин за первое полугодие составил 37,7 тысяч единиц (-4,2%).

