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Обновлён экспортный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro: не только гибрид

20.09.2023 629 0 0

Китайскому паркетнику подправили и внешность, и интерьер. Кросс дебютировал в «традиционной» версии с турбомотором 1.6 TGDI, позже в продаже появится гибрид PHEV, причем последний вариант, как ожидается, доберется и до России.

Предназначенный для экспортных рынков кроссовер Chery Tiggo 7 Pro с обновленным дизайном засветился еще весной. Тогда модель показали в виде подзаряжаемого гибрида, и считалось, что такой облик будет эксклюзивным для версии PHEV. Но нет, сегодня в Австралии открыли прием заказов на «традиционный» Tiggo 7 Pro с аналогичной внешностью. Кстати, паркетник станет лишь второй моделью марки на австралийском рынке после ее «камбэка»: Чери покинула Зеленый континент почти десять лет назад, а вернулась в этом году с кроссовером Omoda 5, и теперь вот выводит «семерку».

Гибридный Chery Tiggo 7 Pro e+. Такой кроссовер только готовится выйти на мировой рынок

Доработке подвергся кросс, который в России известен под именем Tiggo 7 Pro Max (у нас еще представлен «просто» Tiggo 7 Pro). Модель получила новый передний бампер: вместо Т-образных светодиодных огней на нем красуются черные глянцевые вставки со скошенными тонкими полосками. Длина австралийского SUV равна 4513 мм, ширина – 1862 мм, высота – 1696 мм, колесная база – 2670 мм. Для сравнения, размеры нынешнего российского Макса: 4500/1842/1705 мм, расстояние между осями такое же, как у кроссовера для Австралии.

Chery Tiggo 7 Pro для Австралии
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Chery Tiggo 7 Pro для Австралии
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Chery Tiggo 7 Pro для Австралии
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В салоне – новое табло. Еще передали переднюю панель и тоннель: отдельного сенсорного блока управления «климатом» больше нет, настройки перенесли на узкую сенсорную же полоску, которая расположена под центральными дефлекторами обдува.

Австралийцам Chery Tiggo 7 Pro предложен в трех комплектациях. В базовой Urban есть 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, «кожаная» обивка, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, то самое табло (объединенные экраны приборки и мультимедиа, каждый диагональю 12,3 дюйма), панорамный люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга слепых зон. В версии Elite появляются камеры кругового обзора и электропривод багажной двери. Топовый Tiggo 7 Pro Ultimate – это еще 19-дюймовые диски, вентиляция передних кресел, функция памяти настроек водительского сиденья и расширенный набор режимов движения.

Chery Tiggo 7 Pro для Австралии
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Chery Tiggo 7 Pro для Австралии
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Chery Tiggo 7 Pro для Австралии
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Chery Tiggo 7 Pro для Австралии
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На австралийском рынке кроссовер доступен с бензиновой турбочетверкой 1.6 TGDI мощностью 186 л.с. (275 Нм), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Версии Urban и Elite имеют передний привод, исполнение Ultimate – полноприводное.

Цена лежит в диапазоне от 39 990 до 45 990 местных долларов, что эквивалентно примерно 2 480 000 – 2 850 000 рублей.

Актуальный Chery Tiggo 7 Pro Max для России
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Актуальный Chery Tiggo 7 Pro Max для России
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Актуальный Chery Tiggo 7 Pro Max для России
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Что же касается гибридного Tiggo 7 Pro, то ранее российский офис Chery сообщал о планах вывести такой кроссовер на наш рынок. О технике тогда не рассказывали, но, скорее всего, паркетник повторит старшую модель Tiggo 8 Pro e+, которая уже представлена в РФ. В этом случае «семерка» получит установку с бензиновым 1.5T и парой электромоторов (один из них работает в режиме генератора для зарядки батареи). Ну и не исключено, что впоследствии наш «традиционный» Tiggo 7 Pro Max внешне изменится так же, как гибрид и версия для Австралии.

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