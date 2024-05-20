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Обновлён кроссовер Geely Atlas второго поколения

20.05.2024 174 0 0

Паркетнику переделали интерьер, вдобавок пересмотрено оснащение. На домашнем рынке SUV представлен с прежними турбомоторами, однако гибридную версию из гаммы убрали.

До России этот кроссовер Geely длиной 4670 мм добрался лишь в начале текущего года, у нас он объявлен моделью Atlas второй генерации. К слову, Kolesa.ru уже испытал новинку, все подробности – в нашем материале. В Китае же такой паркетник продают с осени 2022-го: там, напомним, пятидверка тоже считается следующим поколением, на родине она носит имя Boyue L. Так вот теперь на домашний рынок вышел посвежевший кросс.

Интерьер обновленного Geely Boyue L для Китая
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Интерьер дореформенного Geely Boyue L для Китая. У российского Geely Atlas второго поколения в целом такой же салон, разве что нашему паркетнику достался другой руль
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Внешность реформы не затронули, зато переделан салон. Так, Geely Atlas/Boyue L сохранил вертикальный планшет мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма, но он отныне просто «прилеплен» к передней панели, а не держится на «подставке», которая расположена на центральном тоннеле. Сам тоннель тоже доработан: подстаканники теперь спрятаны под крышкой, появился ряд физических кнопок, которые дублируют управление частью функций; еще заменили селектор коробки. Наконец, между передними креслами установили двухстворчатый бокс-подлокотник.

Интерьер обновленного Geely Boyue L для Китая
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Интерьер обновленного Geely Boyue L для Китая
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Интерьер обновленного Geely Boyue L для Китая
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Интерьер обновленного Geely Boyue L для Китая
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Также урезана линейка комплектаций и пересмотрен список оборудования. В частности, базовый паркетник лишился системы автоторможения и адаптивного круиз-контроля: у Boyue L нового модельного года это добро идет, начиная со второго по старшинству исполнения. При этом в базе остались виртуальная приборка (10,25 дюйма), упомянутый выше вертикальный тачскрин, камеры кругового обзора и однозонный климат-контроль (остальные варианты имеют двухзонный «климат»). Топ-версия – это еще подогрев и вентиляция передних сидений (плюс функция массажа), проекционный дисплей, автопарковщик и полный комплекс электронных помощников.

Geely Boyue L для Китая
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Geely Boyue L для Китая
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Geely Boyue L для Китая
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Из гаммы Geely Boyue L исключен гибрид с установкой на основе турботройки 1.5 – по крайней мере, пока. У чисто бензиновых версий техника прежняя: в Китае кроссовер доступен с турбочетверками 1.5 и 2.0 мощностью 181 и 218 л.с. соответственно, оба мотора работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод по-прежнему только передний.

Geely Boyue L для Китая

Цена посвежевшего Geely Boyue L лежит в диапазоне от 115 700 до 149 700 юаней, что эквивалентно примерно 1,47 млн – 1,9 млн рублей по текущему курсу. Судя по каталогам китайских сайтов, у местных дилеров еще имеются паркетники предыдущего модельного года, и такой Boyue L дороже – от 125 700 юаней (около 1,6 млн рублей).

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