Обновлён кроссовер Geely Atlas второго поколения

До России этот кроссовер Geely длиной 4670 мм добрался лишь в начале текущего года, у нас он объявлен моделью Atlas второй генерации. К слову, Kolesa.ru уже испытал новинку, все подробности – в нашем материале. В Китае же такой паркетник продают с осени 2022-го: там, напомним, пятидверка тоже считается следующим поколением, на родине она носит имя Boyue L. Так вот теперь на домашний рынок вышел посвежевший кросс.
Внешность реформы не затронули, зато переделан салон. Так, Geely Atlas/Boyue L сохранил вертикальный планшет мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма, но он отныне просто «прилеплен» к передней панели, а не держится на «подставке», которая расположена на центральном тоннеле. Сам тоннель тоже доработан: подстаканники теперь спрятаны под крышкой, появился ряд физических кнопок, которые дублируют управление частью функций; еще заменили селектор коробки. Наконец, между передними креслами установили двухстворчатый бокс-подлокотник.
Также урезана линейка комплектаций и пересмотрен список оборудования. В частности, базовый паркетник лишился системы автоторможения и адаптивного круиз-контроля: у Boyue L нового модельного года это добро идет, начиная со второго по старшинству исполнения. При этом в базе остались виртуальная приборка (10,25 дюйма), упомянутый выше вертикальный тачскрин, камеры кругового обзора и однозонный климат-контроль (остальные варианты имеют двухзонный «климат»). Топ-версия – это еще подогрев и вентиляция передних сидений (плюс функция массажа), проекционный дисплей, автопарковщик и полный комплекс электронных помощников.
Из гаммы Geely Boyue L исключен гибрид с установкой на основе турботройки 1.5 – по крайней мере, пока. У чисто бензиновых версий техника прежняя: в Китае кроссовер доступен с турбочетверками 1.5 и 2.0 мощностью 181 и 218 л.с. соответственно, оба мотора работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод по-прежнему только передний.
Цена посвежевшего Geely Boyue L лежит в диапазоне от 115 700 до 149 700 юаней, что эквивалентно примерно 1,47 млн – 1,9 млн рублей по текущему курсу. Судя по каталогам китайских сайтов, у местных дилеров еще имеются паркетники предыдущего модельного года, и такой Boyue L дороже – от 125 700 юаней (около 1,6 млн рублей).
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