Обновлённая конфигурация «Игора Драйв» примет второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии

Сорок спортсменов выйдут на старт второго этапа главного чемпионата страны по дрифту на «Игора Драйв». На автодроме в Санкт-Петербурге во второй раз в истории будет использована «обратная» версия трассы. В 2025 году организаторы RDS GP обновили конфигурацию оцениваемого участка, так что пилотам и командам предстоит адаптироваться к полностью новым условиям.

Летний сезон Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) продолжается – главный чемпионат страны по дрифту впервые приедет в Санкт-Петербург не летом, а весной. 23-24 мая автодром «Игора Драйв» примет второй этап турнира. Участников ждёт существенно доработанная «обратная» конфигурация оцениваемого участка, так что пилотам и командам предстоит знакомиться с треком по новой.

В одном из поворотов специально под наши задачи доложили асфальт, и мы с огромной благодарностью относимся к решению автодрома инвестировать в модернизацию трека ради дрифта. Благодаря этим изменениям мы смогли сохранить в «обратной» конфигурации главную прелесть «Игора Драйв» — супердинамичный разгон и постановку на очень высокой скорости. Традиционно для RDS GP пилоты будут проезжать прямо под трибунами: очень близко к болельщикам, синхронно и красиво! Дмитрий Добровольский руководитель Российской Дрифт Серии

Отличительные черты автодрома «Игора Драйв»: качественное покрытие гоночного полотна, обширные заасфальтированные зоны безопасности и рельефная конфигурация – в «обратной» версии для RDS GP полностью сохранены.

Отличное покрытие позволяет интенсивно разгоняться перед постановкой и проезжать первую дугу быстро и под контролем. Поскольку конфигурация поменялась, командам предстоит серьёзно поработать над настройками на тестах, а спортсменам — очень быстро адаптироваться к новой трассе. Учитывать придётся и погоду, ведь весной этапы RDS GP в этом регионе ещё не проходили. Будет очень интересно! Дмитрий Добровольский

Обновлённая конфигурация поставит в равные условия звёзд российского дрифта, уже выступавших на «Игора Драйв», и дебютантов Гран-При Российской Дрифт Серии сезона-2025. Тысячи зрителей будут следить за событиями на треке с трибун, а также в прямой трансляции на платформе RDS TV.

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Аркадий Цареградцев и Дамир Идиятулин как фавориты этапа

В статусе фаворитов начнут уик-энд в Санкт-Петербурге лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев и пилот Fresh Racing Дамир Идиятулин – оба сибиряка уже добивались успехов на «обратной» версии «Игора Драйв» в 2024 году. Царь тогда выиграл квалификацию с двумя проездами на 99 баллов, а Дамир стал сильнейшим в парных заездах. Поскольку для обоих спортсменов старт сезона-2025 выдался неидеальным – Цареградцев впервые в своей карьере не попал в ТОП-32, а Идиятулин после квалификационного успеха не вышел даже в полуфиналы, оба будут полны желания реабилитироваться и вернуться в борьбу за высокие позиции.

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Хороших результатов можно ждать от Ильи Полищука, который в прошлом году, выступая по уайлд-кард (wild card) на «Игора Драйв», впервые в карьере попал в тройку призёров этапа RDS GP, а сейчас проводит полный сезон в составе Predator Drift Team. Нацелен на успех и действующий чемпион Артём Шабанов, который начал защиту своего титула с победы на Moscow Raceway, а в прошлом году стал вторым на «обратной» конфигурации «Игора Драйв». Победы на этой версии трассы в послужном списке лидера TimeUp пока нет, что будет для него дополнительной мотивацией на успех.

Что покажут новички и опытные пилоты

Не меньшей интригой будет выступление новобранцев в командах RDS GP сезона-2025. Кирилл Мацкевич (TimeUp), Данила Воробьёв и Данила Скоробогатов (оба – LUKOIL Racing Drift Team), Артур Зелёный (Star Për Stars Aimol), Пётр Бородин (Takayama Forward Auto), Анатолий Кизин (VSTeam) и Дмитрий Щербина («Автобан») ещё не выступали на «обратной» конфигурации петербургского автодрома. Однако с учётом существенных изменений в оцениваемом участке их шансы уравниваются с участниками прошлогоднего уик-энда на «Игора Драйв».

Большие надежды связаны с пилотами Takayama Forward Auto Георгием Чивчяном, Романом Тиводаром и Тимофеем Добровольским, которые неплохо провели первый этап в Москве, но на подиум личного зачёта не попали и нацелены исправить это упущение в Санкт-Петербурге. Безусловными претендентами на места в тройке призёров также выглядят Евгений Лосев (Fresh Racing), Дмитрий Ермохин («Автобан»), Григорий Гусев и Андрей Астапов (оба LUKOIL Racing Drift Team), которые традиционно сильны на скоростных трассах.

Домашний этап для Carville Racing и Predator Drift Team

Сразу для двух коллективов предстоящий уик-энд в Санкт-Петербурге станет домашним. Predator Drift Team будет работать над повторением своего прошлогоднего сенсационного успеха (3-е место в командном зачёте), в котором Илье Полищуку ассистировали Алексей Козлов и Александр Абрамов. Для двух пилотов команды – Полищука и Абрамова – этот этап будет домашним, поскольку они уроженцы Северной столицы.

В составе Carville Racing тоже едут два пилота из Санкт-Петербурга – Григорий Бурлуцкий и Иван Пальмин, поддерживают которых представитель Карелии Артём Лейтис и спортсмен из Ульяновска Антон Козлов. Каждый из них нацелен помочь своему коллективу вернуться на высшую ступень пьедестала в командном зачёте. Подиум Антона Козлова в Москве дал чётко понять, что вице-чемпион RDS GP 2023 и его команда вновь готовы бороться за высокие позиции.

Судейская бригада RDS GP 2025

На судейской вышке на протяжении семи этапов RDS GP 2025 оценивать выступления в квалификациях и парных заездах будут профессиональные судьи: Владимир Сафонов, Станислав Долгих и Михаил Давидянц. Все трое имеют огромный опыт как судейства, так и соревнований в дрифте.

Расписание 2-го этапа RDS GP 2025 на «Игора Драйв»:

23 мая, суббота

9:20-15:40 – квалификация

16:10-17:10 – торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

17:25-20:45 – парные заезды ТОП-32

24 мая, воскресенье

11:00-12:00 – парад пилотов и автограф-сессия

12:40-14:40 – парные заезды ТОП-16

15:40-18:00 – парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал

18:30 – церемония награждения

Статистика RDS GP на «Игора Драйв»: