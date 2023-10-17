Обновлённая Hyundai Sonata добралась до Казахстана: комплектации и цены

На данный момент преобразившийся седан представлен с безальтернативным атмосферником 2.5, коробку выбрать тоже не получится.

В родной Корее продажи рестайлинговой Hyundai Sonata стартовали еще весной, а теперь такая четырехдверка наконец-то принялась осваивать зарубежные рынки, среди них – Казахстан. В соседней стране уже объявлены цены, дилеры открыли прием заказов. Но сначала напомним об основных изменениях.

Седан преобразился внешне, причем радикально. Сонате достались другие радиаторная решетка и бамперы, новые фары установили ниже, чем у дореформенной модели, плюс над ними отныне красуется единая светодиодная полоска. Кроме того, Hyundai Sonata получила иные задние фонари. В салоне – изогнутое табло, новые руль, передняя панель и блок климат-контроля. Кстати, в других странах также представлена «подогретая» версия N Line с еще более агрессивным обвесом, однако в Казахстане этого варианта пока нет, хотя он и запечатлен на иллюстрациях на местном сайте.

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Нашим соседям рестайлинговая Sonata предложена с единственным двигателем – это бензиновый атмосферник 2.5 GDI мощностью 191 л.с. (246 Нм). Мотор сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. Полный привод пока является прерогативой седана для Северной Америки – на остальных рынках, включая казахстанский, Соната бывает исключительно переднеприводной. Объявлено, что первую «сотню» автомобиль со 191-сильным мотором наберет за 8,8 секунды, максимальная скорость – 210 км.



На выбор доступны шесть комплектаций. В начальной с незатейливым названием Base есть светодиодная оптика, 16-дюймовые колеса, электропривод и обогрев наружных зеркал, подогрев передних сидений, пара подушек безопасности, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, ESC, камера заднего вида. В версии Active седан имеет 17-дюймовые диски, подогрев руля, систему бесключевого доступа и кнопку запуска двигателя, передний и задний парктроники, боковые подушки и шторки безопасности.



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Начиная с исполнения Elegance появляются кожаный салон, подогрев задних сидений, двухзонный климат-контроль, виртуальная приборка (12,3 дюйма), беспроводная зарядка для смартфона. Sonata Style – это еще хромированный наружный декор, 18-дюймовые колеса, подрулевые лепестки переключения передач и электронный стояночный тормоз. Комплектация High-Tech дополнительно имеет память настроек водительского кресла, электропривод багажника, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения. Наконец, в арсенале топового варианта Luxe еще значатся панорамный люк, проекционный дисплей и вентиляция передних сидений.



Обновленная Hyundai Sonata стоит от 13 990 000 до 19 290 000 тенге, что эквивалентно примерно 2 853 000 – 3 934 000 рублей по актуальному курсу. Не исключено, что скоро рестайлинговый седан доберется и до России – разумеется, по схеме параллельного импорта.

