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Обновлённая Mazda CX-9: первые изображения

28.10.2021 179 0 0

Недавно японская компания представила рестайлинговую СХ-5, при этом флагманский кроссовер СХ-9 дольше находится на конвейере, а рестайлинга пока не получал. Как может выглядеть обновлённая модель?

 

СХ-9 ведёт свою историю с 2006 году, именно тогда в апреле на автосалоне в Нью-Йорке состоялась премьера первого поколения модели, ставшей первым 7-местным кроссовером компании. В 2016-м презентовали вторую генерацию большого паркетника, то есть он на конвейере уже более пяти лет, при этом заметного обновления модели пока не было. Не появлялись и шпионские фотографии закамуфлированных образцов, поэтому мы решили представить внешность рестайлинговой модели по мотивам обновлённой СХ-5, премьера которой состоялась в прошлом месяце.

Изображённый на рендерах флагманский японский кроссовер получил чуть более узкую переднюю оптику с L-образными светодиодными элементами. Решётка радиатора стала чуть более широкой, также немного модифицирован передний бампер. Сзади появились новые фонари в том же стиле, что и у рестайлинговой СХ-5, изменена форма верхнего хромированного молдинга, а также нижней части заднего бампера.

В ходе рестайлинга модель СХ-5 полностью сохранила модельную гамму, в случае с СХ-9 тоже не должно произойти никаких изменений. Нынешний кроссовер предлагается с единственным 4-цилиндровым турбомотором 2.5 SKYACTIV-G, который на американском рынке, являющимся основным для большого кроссовера, развивает 250 л.с.

Нынешняя Mazda CX-9
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Нынешняя Mazda CX-9
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Нынешняя Mazda CX-9
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В российской версии кроссовер располагает чуть меньшей мощностью – 231 л.с. Сегодня минимальный ценник на СХ-9 составляет 3 248 888 рублей за комплектацию Active. Самое же дорогое исполнение Executive оценивается в 4 018 000 рублей.

Напомним, ранее Mazda анонсировала появление пяти новых кроссоверов в ближайшие 2 года.  

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