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Обновлённый Audi RS3: первые изображения

24.06.2024 540 0 0

Прототип обновлённого спортседана RS3 на днях обновил рекорд Нюрбургринга, а пока мы представили, как он будет выглядеть без маскировки.

Модель RS3 появилась в гамме немецкого автопроизводителя в 2011 году. Изначально она предлагалась исключительно в виде 5-дверного хэтчбека, однако уже в следующем поколении (начиная с 2016 года) к нему добавился седан. Сегодня на конвейере третья генерация RS3, премьера обоих вариантов кузова состоялась летом 2021 года. Теперь Audi готовит к презентации рестайлинговую версию, тем более что обычная А3 уже получила обновление в марте этого года.

Нынешний седан Audi RS3
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Нынешний седан Audi RS3
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Нынешний седан Audi RS3
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От последней новой RS3 достанутся фары и фонари с новой графикой, а также расположенный на верхней границе решётки радиатора логотип. Само собой, автомобиль сохранит заметно расширенные колёсные арки и воздуховоды в передних крыльях, полностью же новыми станут бампера. Передний получит более широкое контрастное обрамление решётки радиатора, сама же решётка имеет оригинальную отделку с ромбовидными перекладинами. Задний бампер интересен массивной вставкой в нижней части, по краям которой расположены традиционные для RS-моделей Audi крупные овальные патрубки выхлопной системы. Над этой вставкой, вероятно, сделают декоративный обрамляющий элемент в серебристом цвете. Кроме того, спортседан изображён с новыми дисками, как у прототипа: точнее, диски такие же, как на нынешней RS3, однако треугольные сегменты вокруг ниппеля выкрашены в красный цвет.  

Рендер нового седана Audi RS3

В пресс-релизе, посвящённом новому рекорду Нюрбургринга, Audi сообщила, что обновлённый седан RS3 не станет мощнее. Он будет комплектоваться всё той же рядной бензиновой «турбопятёркой» EA855 evo c рабочим объёмом 2,5 л, а её отдача составит 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. При этом перенастроенное шасси позволило автомобилю стать более быстрым, что вкупе с полным приводом помогло Audi побить рекорд одного из основных конкурентов — BMW M2.

Рендер нового седана Audi RS3

Премьера обновлённого Audi RS3 состоится 20 августа, а в продажу автомобиль поступит в октябре.

Напомним, ранее этой весной немецкая компания рассекретила новый кроссовер Q6 e-tron и его спортивную версию SQ6 e-tron.

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