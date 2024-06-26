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Обновлённый Chery Tiggo 7 Pro Max для России: официальные фото

26.06.2024 137 0 0

После рестайлинга «традиционный» паркетник перенял внешность гибридной «семерки», а вот интерьер оформлен иначе. Как и прежде, модель будет доступна с турбомотором 1.6, передним или полным приводом.

Рестайлинговый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max российский офис марки анонсировал неделю назад, опубликовав единственный тизер. Теперь же дизайн нашего SUV полностью рассекречен, одновременно компания поделилась подробностями о топ-версии. Напомним, паркетник с двойной «фамилией» Pro Max в РФ появился в самом начале прошлого года – со временем он вытеснил с нашего рынка Tiggo 7 Pro.

Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max для России
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Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max для России
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Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max для России
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Внешне обновленный бензиновый кросс повторил подзаряжаемую гибридную версию, которая в России стартовала осенью 2023-го. К слову, аналогичный экстерьер имеет «традиционный» Tiggo 7 Pro после рестайлинга на многих других экспортных рынках. Если сравнивать с нашим прежним Максом, то другим стал передний бампер – в нем вдобавок появились скошенные полоски. Также изменен дизайн радиаторной решетки, а надпись Chery на корме перенесли на плашку, которая объединяет фонари. Кроме того, Tiggo 7 Pro Max достались новые 19-дюймовые диски (дорестайлинговый паркетник имеет 18-дюймовые).

Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max для России

А вот интерьер оказался не таким, как у предназначенного для РФ гибрида. Салон обновленного Chery Tiggo 7 Pro Max – это сплав стилевых решений от глобальной «семерки» и доступного в Китае Tiggo 7 Plus. Макс сохранил табло, то есть объединенные виртуальную приборку и экран мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). Но корпус – новый, изогнутый, слева от водителя появились дополнительные иконки. Отдельного блока управления «климатом» больше нет, вместо него – ряд сенсорных кнопок под центральными дефлекторами. Еще переделан центральный тоннель, Tiggo 7 Pro Max также обрел новый селектор коробки. Наконец, интерьер отделан темно-коричневой «кожей» (у дореформенного Макса черная обивка).

Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max для России
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Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max для России
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Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max для России
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Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max для России
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Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max для России
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Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max для России
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В России кроссовер предложат с прежней бензиновой турбочетверкой 1.6 (150 л.с., 275 л.с.) в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Двигатель может «питаться» АИ-92. Привод передний или полный.

Комплектации переименованы: рестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro Max будет доступен в версиях Active, Prime и Ultra (сейчас – Elite, Prestige и Ultimate). В списке оборудования топового паркетника значатся: упомянутое табло, панорамный люк в крыше, полный «зимний» пакет, вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе, помощи в пробках, мониторинга «слепых» зон, предупреждения о наезде сзади и о заднем перекрестном движении.

Дореформенный Chery Tiggo 7 Pro Max для России
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Дореформенный Chery Tiggo 7 Pro Max для России
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Дореформенный Chery Tiggo 7 Pro Max для России
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Продажи обновленного Chery Tiggo 7 Pro Max стартуют в ближайшее время, цены еще не объявлены. Дореформенный переднеприводный Макс сейчас стоит от 2 720 000 рублей (без учета акций), полноприводный – от 2 940 000 рублей.

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