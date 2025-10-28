Обновлённый Geely Okavango приготовился к премьере: кроссовер объявлен следующим поколением

Джили готовится вывести на рынок в очередной раз модернизированный большой паркетник. Модели подправили внешность. Кроме того, по предварительным данным, ей отрядили новый турбомотор.

Компания Geely опубликовала первые тизеры адресованного Китаю преобразившегося кроссовера HaoYue L. Причем сам производитель позиционирует такой SUV в качестве модели нового, уже третьего по счету поколения. Но на самом деле это лишь очередная модернизация паркетника, который в строю с 2020-го. Видимо, второй генерацией на родине считают HaoYue L после полномасштабного рестайлинга 2022 года. Также напомним, что этот кроссовер Geely поставляют и на экспорт – в том числе, в Россию. На внешних рынках он зовется Okavango. К слову, у нас модель официально стартовала в прошлом году: в РФ привезли кроссовер образца 2022 года.

Тизеры обновленного Geely HaoYue L 1 / 2 Тизеры обновленного Geely HaoYue L 2 / 2

Никаких подробностей о новинке производитель пока не предоставил. Впрочем, Geely зря интригует, ведь еще в июне сертификат свежего HaoYue L/Okavango появился в базе Минпрома КНР. Кроссовер обрел новый передний бампер. Радиаторная решетка стала меньше, при этом на ней все так же красуются вертикальные хромированные плашки, но они перестали быть «цельными». Корма в целом прежняя.

Тизер обновленного Geely HaoYue L

Длина нового Geely HaoYue L равна 4865 мм, что на 5 мм больше, чем у предшественника. Остальные габариты не изменились: ширина – 1910 мм, высота – 1770 мм, колесная база – 2825 мм. Как и прежде, для паркетника предусмотрены 19-дюймовые диски.

Обновленный Geely HaoYue L на фото Минпрома КНР 1 / 2 Обновленный Geely HaoYue L на фото Минпрома КНР 2 / 2

Интерьер еще не засвечен. Не исключено, что внутри установили новые приборный экран и планшет мультимедиа. В сертификате для модели также заявлена пятиместная версия, тогда как прежний HaoYue L бывает семи- или шестиместным. Отметим, в Китае у кроссовера с салоном на шестерых оригинальная внешность. Но пока неизвестно, останется ли такая модификация после выхода рестайлингового паркетника.

Актуальный Geely HaoYue L 1 / 4 Актуальный Geely HaoYue L 2 / 4 Актуальный Geely HaoYue L 3 / 4 Актуальный Geely HaoYue L 4 / 4

В документах Минпрома для Geely HaoYue L был заявлен новый мотор – бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 181 л.с. Предшественник на родине доступен с 218-сильным турбодвигателем 2.0 и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний.

Полноценную премьеру кроссовера с новым дизайном проведут в ближайшее время. Доберется ли такой паркетник до России – информации пока нет.