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Большой кроссовер Geely Okavango, который доступен в России: рестайлинг и новый мотор

20.06.2025 177 0 1

Появился сертификат обновленного трехрядного паркетника Geely. Модели подправили внешность, а на смену двухлитровой турбочетверке пришел четырехцилиндровый же турбомотор 1.5.

В Китае большой кроссовер Geely присутствует с 2020 года, на родине он дебютировал под именем HaoYue. Уже в 2021-м паркетник пережил первую модернизацию, а в конце 2022-го провели полномасштабный рестайлинг, после чего модель обзавелась приставкой в виде буквы L. И вот в таком виде кроссовер добрался до России: у нас официальные продажи стартовали в прошлом году. Как и на других экспортных рынках, в РФ модель зовется Okavango. Ну а в Китае, тем временем, к премьере готовится еще раз доработанный Geely HaoYue L – фото и основные характеристики внесли в базу местного Минпрома.

Обновленный Geely HaoYue L для Китая
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Обновленный Geely HaoYue L для Китая
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Кроссоверу переделали переднюю часть. Радиаторная решетка стала меньше и лишилась массивной хромированной рамки. Вертикальные клинья оставили, но они перестали быть «цельными». Нижний воздухозаборник, наоборот, увеличили. Бампер тоже другой – на нем красуются серебристые изогнутые элементы. Корма в целом прежняя.

Обновленный Geely HaoYue L для Китая
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Обновленный Geely HaoYue L для Китая
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В длину Geely HaoYue L прибавил 5 мм – теперь 4865 мм. Остальные габариты не изменились. Ширина – 1910 мм, высота – 1770 мм, колесная база – 2825 мм. Как и прежде, для паркетника предусмотрены 19-дюймовые диски.

Дореформенный Geely HaoYue L для Китая. Geely Okavango для России в целом выглядит так же
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Дореформенный Geely HaoYue L для Китая. Geely Okavango для России в целом выглядит так же
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Фото интерьера пока нет. При этом в сертификате заявлена пятиместная версия, тогда как дореформенный кроссовер бывает семи- или шестиместным. К слову, последний вариант в Китае считается «премиумом» и имеет оригинальную внешность. Но пока неизвестно, останется ли такая модификация после выхода рестайлингового кроссовера.

Салон дореформенного Geely HaoYue L для Китая. У версии для России интерьер оформлен чуть иначе

Главная техническая обновка – бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 181 л.с. Нынешний Geely HaoYue L представлен на родине с 218-сильным турбомотором 2.0 и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Скорее всего, рестайлинговый кроссовер тоже предложат с 7DCT. А вот привод все так же исключительно передний.

Ожидается, что официальную премьеру обновленный Geely HaoYue L справит в Китае в этом году. Появится ли кроссовер с таким дизайном в России – информации пока нет. Актуальный семиместный Geely Okavango у нас доступен с «придушенной» турбочетверкой 2.0 (200 л.с.), 7DCT и передним приводом. Цена без учета акций – от 3 692 990 рублей.

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