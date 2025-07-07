Рестайлинг ×
  • Обновлённый кроссовер Evolute i-Space скоро стартует в России: подробности

Обновлённый кроссовер Evolute i-Space скоро стартует в России: подробности

07.07.2025 167 0 1

Гибридный паркетник марки Evolute заметно изменился как снаружи, так и внутри. Кроме того, модернизирована силовая установка – SUV стал дальнобойнее.

Трехрядный кроссовер Evolute i-Space вышел на наш рынок в прошлом году – это первый гибрид отечественной марки, созданной компанией Моторинвест (прежде в гамме были только электрокары). Как и остальные модели бренда, паркетник «заимствован» из обширной линейки концерна Dongfeng: донором для i-Space стал Fengon E5. Исходный кроссовер в 2024-м же пережил масштабный рестайлинг, получив «фамилию» Plus. А теперь пришла очередь и паркетника Evolute – премьера нашей обновленной модели прошла в Екатеринбурге в рамках выставки Иннопром-2025. Также напомним, что выпуск Эволютов ведется на заводе в Липецкой области.

Обновленный Evolute i-Space
1 / 3
Обновленный Evolute i-Space
2 / 3
Обновленный Evolute i-Space
3 / 3

Программа рестайлинга в целом такая же, как у исходника. Спереди у Evolute i-Space вместо имитирующей радиаторную решетку внушительной вставки отныне гладкая панель, другим стал и бампер. Еще изменен диодный рисунок задних фонарей. Наконец, для модели предусмотрены 19-дюймовые диски нового дизайна. В Китае кроссовер после обновления больше не стал, так что и у модели для России, вероятно, прежние размеры: длина – 4760 мм, колесная база – 2785 мм.

Обновленный Evolute i-Space
1 / 3
Обновленный Evolute i-Space
2 / 3
Обновленный Evolute i-Space
3 / 3

Внутри i-Space вместо табло установили раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Второй планшет – диагональю 15,6 дюйма, тогда как дореформенный кроссовер имеет тачскрина на 12,3 дюйма. Модернизирована передняя панель, появились новые руль и центральный тоннель, а за управление трансмиссией теперь отвечает подрулевой рычажок. 

Обновленный Evolute i-Space
1 / 4
Обновленный Evolute i-Space
2 / 4
Обновленный Evolute i-Space
3 / 4
Обновленный Evolute i-Space
4 / 4

Список оборудования кроссовера для РФ пополнили обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и задних сидений (прежде обогрев был только у передних кресел). В арсенале Evolute i-Space также значатся атмосферная подсветка интерьера, аудиосистема с 13 динамиками и беспроводная зарядка для смартфона, плюс обещан расширенный «функционал ассистентов вождения». А еще рестайлинговый паркетник предложат не только с семи-, но и с пятиместным салоном.

Обновленный Evolute i-Space
1 / 2
Обновленный Evolute i-Space
2 / 2

Техника тоже другая. Как и в Китае, кроссовер получил 218-сильный электромотор (вращает передние колеса) и батарею емкостью 25,1 кВт*ч. Дореформенный Evolute i-Space оснащен электродвигателем мощностью 177 л.с. и аккумулятором на 17,5 кВт*ч. Про ДВС, который работает исключительно в режиме генератора, пока ни слова, но и он, скорее всего, такой же, как у модели в КНР: атмосферник 1.5 мощностью 95 л.с. (у дорестайлингового i-Space – 110-сильный атмосферник 1.5). Заявлено, что только на электротяге наш обновленный кроссовер проедет до 165 км по циклу WLTC, совокупная дальнобойность составит до 1250 км. Показатели прежней модели – 87 и 1150 км соответственно.

Дореформенный Evolute i-Space
1 / 2
Дореформенный Evolute i-Space
2 / 2

В продажу рестайлинговый Evolute i-Space поступит в ближайшее время, цены еще не объявлены. Дореформенный кроссовер, согласно потребительскому сайту марки, сегодня стоит от 2 499 000 рублей.

кроссовер Россия авторынок новинки гибридные авто рестайлинг Evolute Evolute i-Space Dongfeng
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Битва за низы: все подробности об обновлённой Lada Niva Travel Презентация новой Lada Niva Travel на Петербургском международном экономическом форуме прошла довольно тихо. Это и понятно: основное внимание было приковано к Lada Azimut. На фоне этого крос... 117 1 1 07.07.2025
Статьи / Популярные вопросы Раздаточная коробка: что это такое, зачем нужна и какие бывают виды В современном автомобильном мире, захваченном кроссоверами, водители иногда узнают, что в их машине есть раздатка. Точнее, раздаточная коробка. А зачастую – угловой редуктор, а не полноценна... 70 0 1 07.07.2025
Статьи / История Хоспис для автомобилей: что интересного в музее в Черноусово Есть такая категория людей, о которых говорят «родился с бензином в крови». Кто-то из них становится гонщиком, кто-то – конструктором или дизайнером, кто-то открывает связанный с автомобилям... 482 6 0 06.07.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27535 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 13015 3 3 11.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7156 1 2 25.03.2025
Обсуждаемое
7 Спасибо, что не кроссовер: первый тест-драйв Hongqi H6
6 Хоспис для автомобилей: что интересного в музее в Черноусово
4 Эксперты будут довольны: тест-драйв Geely Atlas AWD
Новые комментарии
Change privacy settings