Обновлённый кроссовер Evolute i-Space скоро стартует в России: подробности

Гибридный паркетник марки Evolute заметно изменился как снаружи, так и внутри. Кроме того, модернизирована силовая установка – SUV стал дальнобойнее.

Трехрядный кроссовер Evolute i-Space вышел на наш рынок в прошлом году – это первый гибрид отечественной марки, созданной компанией Моторинвест (прежде в гамме были только электрокары). Как и остальные модели бренда, паркетник «заимствован» из обширной линейки концерна Dongfeng: донором для i-Space стал Fengon E5. Исходный кроссовер в 2024-м же пережил масштабный рестайлинг, получив «фамилию» Plus. А теперь пришла очередь и паркетника Evolute – премьера нашей обновленной модели прошла в Екатеринбурге в рамках выставки Иннопром-2025. Также напомним, что выпуск Эволютов ведется на заводе в Липецкой области.

Обновленный Evolute i-Space 1 / 3 Обновленный Evolute i-Space 2 / 3 Обновленный Evolute i-Space 3 / 3

Программа рестайлинга в целом такая же, как у исходника. Спереди у Evolute i-Space вместо имитирующей радиаторную решетку внушительной вставки отныне гладкая панель, другим стал и бампер. Еще изменен диодный рисунок задних фонарей. Наконец, для модели предусмотрены 19-дюймовые диски нового дизайна. В Китае кроссовер после обновления больше не стал, так что и у модели для России, вероятно, прежние размеры: длина – 4760 мм, колесная база – 2785 мм.

Обновленный Evolute i-Space 1 / 3 Обновленный Evolute i-Space 2 / 3 Обновленный Evolute i-Space 3 / 3

Внутри i-Space вместо табло установили раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Второй планшет – диагональю 15,6 дюйма, тогда как дореформенный кроссовер имеет тачскрина на 12,3 дюйма. Модернизирована передняя панель, появились новые руль и центральный тоннель, а за управление трансмиссией теперь отвечает подрулевой рычажок.

Обновленный Evolute i-Space 1 / 4 Обновленный Evolute i-Space 2 / 4 Обновленный Evolute i-Space 3 / 4 Обновленный Evolute i-Space 4 / 4

Список оборудования кроссовера для РФ пополнили обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и задних сидений (прежде обогрев был только у передних кресел). В арсенале Evolute i-Space также значатся атмосферная подсветка интерьера, аудиосистема с 13 динамиками и беспроводная зарядка для смартфона, плюс обещан расширенный «функционал ассистентов вождения». А еще рестайлинговый паркетник предложат не только с семи-, но и с пятиместным салоном.

Обновленный Evolute i-Space 1 / 2 Обновленный Evolute i-Space 2 / 2

Техника тоже другая. Как и в Китае, кроссовер получил 218-сильный электромотор (вращает передние колеса) и батарею емкостью 25,1 кВт*ч. Дореформенный Evolute i-Space оснащен электродвигателем мощностью 177 л.с. и аккумулятором на 17,5 кВт*ч. Про ДВС, который работает исключительно в режиме генератора, пока ни слова, но и он, скорее всего, такой же, как у модели в КНР: атмосферник 1.5 мощностью 95 л.с. (у дорестайлингового i-Space – 110-сильный атмосферник 1.5). Заявлено, что только на электротяге наш обновленный кроссовер проедет до 165 км по циклу WLTC, совокупная дальнобойность составит до 1250 км. Показатели прежней модели – 87 и 1150 км соответственно.

Дореформенный Evolute i-Space 1 / 2 Дореформенный Evolute i-Space 2 / 2

В продажу рестайлинговый Evolute i-Space поступит в ближайшее время, цены еще не объявлены. Дореформенный кроссовер, согласно потребительскому сайту марки, сегодня стоит от 2 499 000 рублей.