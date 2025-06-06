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  • Обновлённый кроссовер Lynk & Co 01: теперь с салоном, как у евроверсии

Обновлённый кроссовер Lynk & Co 01: теперь с салоном, как у евроверсии

06.06.2025 208 0 0

Марка Lynk & Co анонсировала скорую премьеру модернизированного паркетника, адресованного домашнему рынку. Внешне модель практически не изменилась, зато переделан интерьер. Причем такой салон уже имеет кроссовер, доступный в Европе.

Паркетник Lynk & Co 01 дебютировал в 2016 году, он стал первенцем марки. На китайский рынок кроссовер вышел в 2017-м, а затем модель отправили на экспорт – она присутствует, в том числе, и в Европе. Lynk & Co 01 пережил уже несколько модернизаций, однако с выпуском модели второй генерации компания не спешит: вместо совершенно новой «единички» в Китае анонсировали еще раз доработанный кроссовер актуального поколения. Ну и напомним, что изначально бренд Lynk & Co был создан Geely и Volvo (шведский автопроизводитель в свою очередь принадлежит китайцам). Но в прошлом году фирма Вольво заявила о том, что продаст свою 30-процентную долю в Линке другой «дочке» Geely – компании Zeekr. Сделку закрыли минувшей зимой.

Lynk & Co 01 нового модельного года, версия для Китая
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Lynk & Co 01 нового модельного года, версия для Китая
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Lynk & Co 01 нового модельного года, версия для Китая
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Lynk & Co 01 нового модельного года, версия для Китая
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Дизайн экстерьера реформы практически не затронули. Разве что Lynk & Co 01 достались другие диски, да кузов может быть окрашен в новый цвет Night Shadow Blue. А вот интерьер переделали, хотя это новинка именно что для модели в Китае. Дело в том, что еще в прошлом году аналогичный салон получил европейский Lynk & Co 01.

Lynk & Co 01 нового модельного года, версия для Китая

Как бы то ни было, если сравнивать с дореформенным кроссовером для КНР, то у «единички» нового модельного года планшет мультимедиа теперь возвышается над передней панелью, а не встроен в нее. Из-за этого пришлось модернизировать саму панель – центральные дефлекторы обдува сделали отдельными и перенесли под тачскрин (у прежнего кроссовера воздуховоды спрятаны в единую линию, которая проходит над экраном). Кроме того, переделан тоннель: с него убрали шайбы, которые отвечали за управление «музыкой» и «климатом» (все настройки теперь вшиты в тачскрин), другой стала и площадка для беспроводной зарядки смартфона.

Lynk & Co 01 нового модельного года, версия для Китая
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Lynk & Co 01 нового модельного года, версия для Китая
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О технике обновленного Линка производитель пока не рассказал. Когда-то кроссовер Lynk & Co 01 был представлен в Китае в нескольких модификациях, включая гибридные HEV (без возможности зарядки от электросети) и PHEV. Но сейчас в Поднебесной продают только «традиционный» паркетник с бензиновой двухлитровой турбочетверкой Volvo серии Drive-E. На актуальном кроссовере мотор выдает 254 л.с. и 350 Нм, он работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод передний или полный. Отметим, в Европе, наоборот, основная ставка сделана на подзаряжаемый гибрид PHEV с установкой на базе турбомотора 1.5.

Дореформенный Lynk & Co 01
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Дореформенный Lynk & Co 01
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Дореформенный Lynk & Co 01
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Полноценную презентацию обновленного Lynk & Co 01 проведут в Китае 10 июня. Дореформенный кроссовер там стоит от 155 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,7 млн рублей по текущему курсу.

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